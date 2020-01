Benicàssim arderá este viernes con 1.500 paellas en su cita más multitudinaria

Todo listo para la celebración, hoy, del evento más esperado del calendario en Benicàssim, el Día de las Paellas, que cumple su 41º edición con la previsión de reunir a más de 25.000 personas. Y es que, durante la fiesta, declarada el pasado año de interés turístico autonómico, se cocinarán nada menos que «cerca de 1.500 paellas» al aire libre en las calles, según informa el concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Arturo Martí.

La jornada arranca con la despertà realizada por la colla Els Deus del Foc de Benicàssim, que partirá de la plaza de Les Corts y que continuará por la avenida Castellón, calle Santo Tomás, paseo Pérez Bayer y plaza Estación. Después, los vecinos se congregan en el tradicional almuerzo solidario, a las 9.00 horas, en la plaza de la Estación, cuyos fondos año se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer, con la donación de un euro.

Será unas horas más tarde cuando arranquen todos los preparativos para cocinar las creaciones culinarias. Lo primero será recoger los hierros, mesas y leña en la calle Santo Tomás, a partir de las 11.45 horas, aportando los correspondientes tíquets. A continuación, los grupos de amigos o familiares encenderán el fuego para empezar a cocinar el plato estrella de la gran cita gastronómica, que se ha convertido en un gran revulsivo económico para la hostelería. Son muchos los restaurantes que ofrecen menús especiales para este día y que ya cuelgan el cartel de completo.

La música no faltará en la jornada, con la charanga Bannana Boom, que animará el ambiente a mediodía y más de una quincena de actuaciones durante el popular tardeo, tanto en las calles, como en el interior de algunos locales y en el parador municipal.

La alcaldesa, Susana Marqués, hace un llamamiento a que los asistentes «se lo pasen bien, primando la tolerancia, el respeto y la convivencia en este día de hermandad para disfrutarlo entre amigos y familias». En la jornada del jueves comenzaron ya algunos preparativos, como el montaje del escenario de la Fuente del Señor, donde se celebra la función del Trío Trebol, organizado por el consistorio para las 17.00 horas.

Preparativos

Pero, según explica Martí, no es «hasta la madrugada del viernes cuando se llevan a cabo la mayoría de las tareas, con el objetivo de no tener que cortar las calles hasta el último momento y que el tráfico pueda transcurrir con normalidad» la jornada anterior. «Hemos dado indicaciones a los empresarios para que no monten sus escenarios e infraestructuras hasta la mañana de hoy», señala el edil.

Los vecinos disfrutaron ayer de una jornada festiva con actos taurinos y la cena de pa i porta. Y afrontan, a partir de este sábado, el último fin de semana de las fiestas de Sant Antoni Abad.