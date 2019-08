Benicàssim da el primer paso para crear el reivindicado polifuncional

Benicàssim dará el primer paso para la creación del reclamado polifuncional este año. El pleno ordinario de este viernes aprobará una modificación de crédito, con cargo al remanente de tesorería, para consignar una partida de alrededor de 80.000 euros para encargar la redacción del proyecto, según confirmó a este diario el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Díaz.

Esta será la primera muestra del compromiso del ejecutivo, formado por concejales del PP, ARB y Ciudadanos, para ejecutar esta legislatura una de las principales reivindicaciones vecinales y que llevaban todos los partidos en su programa electoral. Y es que los deportistas del actual pabellón del polideportivo Torre Sant Vicent llevan ya muchos años reclamando la construcción de un espacio multifuncional que pueda ser utilizado para los actos festivos, pues tienen que interrumpir sus entrenamientos y competiciones durante algunas fechas por esta causa.

Hasta la actualidad, se emplea el pabellón también para estos fines, especialmente durante las fiestas de Sant Antoni, Navidad y Fin de Año, y en las de Santo Tomás cuando hace mal tiempo.

Según indicó Díaz, la idea es hacerlo «con un tribunal de expertos y comprenderá varios edificios, uno multifuncional para talleres y asociaciones; y un segundo unido al primero en la parte trasera que servirá como auditorio, fiestas y eventos deportivos, entre otros». En cuanto a su ubicación, finalmente se ha optado por proyectarlo en la zona del parque del Clot, junto a la escuela infantil Doloretes, muy cerca del casco urbano, «ya que es el único punto donde puede hacerse según el plan urbanístico vigente», según indicó la primera teniente de alcalde, Cristina Fernández. Por ello, otras propuestas de ubicación planteadas anteriormente, como el antiguo velódromo o los alrededores del CEIP Santa Águeda, han quedado finalmente descartadas.

Fernández, de Ciudadanos, confirmó que votará a favor de esta modificación de crédito en el pleno «ya que estaba en nuestro programa electoral y era una de nuestras prioridades en la legislatura pasada que no se pudo llevar a cabo». «Y es una de las condiciones programáticas para entrar a gobernar», afirmó. No obstante, la firma del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos todavía no se ha producido, ya que desde la formación naranja reclaman más «comunicación y trabajar como un equipo». Aunque reconocen que está tardando «más de lo que esperábamos», confía en que llegue a buen puerto: «Es un periodo de adaptación».