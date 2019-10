Borriol lanza un plan para evitar la intervención de las cuentas

El Ayuntamiento de Borriol --presidido por el alcalde de Compromís Héctor Ramos, quien gobierna en minoría-- prepara un plan de saneamiento económico para hacer frente a «una deuda heredada de 2.190.300 euros, de los cuales 1.340.300 pertenecen a préstamos de bancos que solicitaron PP i Veïns en legislaturas anteriores, y 850.000, a facturas pendientes de pago», según Ramos.

El primer edil llevará la medida a comisión informativa mañana, cara a su aprobación la próxima semana, con el objetivo de evitar el peligro de una intervención de las cuentas por parte del Gobierno. «Mi intención no es buscar un culpable sino encontrar las soluciones. Lamentablemente nos vemos obligados a subir impuestos, concretamente la tasa de la basura en 27 euros por vivienda, porque no pagamos ni la mitad del coste que supone al Ayuntamiento; y el IBI, porque estamos muy por debajo de la media del coeficiente que se aplica en la provincia». De este modo, pasará del 0,69 actual al 0,78%. No obstante, si la situación mejora, asegura que se plantearán reducir los tributos municipales.

De hecho, pese haber reducido la carga heredada a la mitad en cuatro años, «si no hubieran existido las hipotecas de los anteriores gobiernos del PP y de VdB» actualmente no tendrían «deuda, ya que se pagan unos 500.000 euros todos los años desde el 2014», recordó el alcalde. Y recalcó: «Dar este paso no es plato de buen gusto para nosotros, pero desde la postura de la responsabilidad en la que nos encontramos como administradores de este consistorio no tenemos más remedio que hacerlo».

La medida responde al informe del interventor municipal con el que cuenta este año el Ayuntamiento, que determinó que la liquidez del consistorio es escasa y solo arrojaba unos remanentes de tesorería de 387.000 euros a 31 de diciembre del 2018.

El presupuesto actual, que asciende a poco más de 4 millones de euros, está prorrogado desde el ejercicio 2016 por falta de entendimiento entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición, situación que se arrastra desde anteriores legislaturas.