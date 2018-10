Burriana y Almassora plantean otro bus a la UJI en horas punta

Me parece que además de estas medidas que se quieren tomar, no estaría de más que en Burriana se habilitaran unas dos paradas más en la zona Oeste y Sur. Una en la Ronda Panderola, delante de la LLar Fallera que daría servicio a los vecinos del barrio Onda, Valencia, Raval, etc.. Otra bien en la Ronda Panderola delante de la iglesia de los Desamparados o bien en la Ronda Pere IV donde se encuentran las cocheras de los autobuses. Así se repartirian las paradas por la periferia de la ciudad más equidistante para abarcar a todos los vecinos, cosa que no ocurre ahora donde solo se benefician los que viven en la zona Este de la ciudad ya que todas las paradas se encuentran allí. Hay que tener en cuenta que alguna de las actuales paradas se encuentra a dos kilometros de distancia de la otra parte de la ciudad a la que hay que acudir para ir al bus.