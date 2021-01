Burriana blinda la acción social en su presupuesto para afrontar la crisis

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Burriana dio luz verde ayer a los 38,7 millones de euros del presupuesto municipal del 2021 con prioridad para la acción social. Será un ejercicio de retos para tratar de abordar el complicado escenario que deja por delante la actual crisis sanitaria. Las cuentas son un reflejo de esta coyuntura, ya que bajan los ingresos en las arcas y suben los gastos, al mismo tiempo que el equipo de gobierno apuesta por congelar tributos para aliviar la carga fiscal.

Por otra parte, se duplica la inversión, hasta llegar a los 11 millones de euros, gracias a la financiación de un préstamo de 2,3 millones y la suma de las ayudas autonómicas, estatales y europeas.



Prioridades

La concejala de Hacienda, Cristina Rius, fue la encargada de exponer la hoja de ruta y recalcó que «apostamos por redoblar esfuerzos para respaldar a autónomos y familias e incentivar el consumo y la llegada de inversiones». Entre las apuestas del ejecutivo está el blindaje del área social y las políticas de ocupación, con un incremento de la dotación económica para estos apartados.

En la misma línea; el portavoz de Compromís, Vicent Granel, manifestó que «en un año lleno de incertidumbre tenemos que trabajar por las personas para reactivar la economía y el turismo e intensificar la labor de la Edusi».

Aumento salarial de los funcionarios, pero no a los del gobierno local

En un ciclo tan atípico, los gastos crecen por el coronavirus, con el refuerzo del contrato de limpieza de los edificios públicos, más personal para Servicios Sociales y atención al público. A ello hay que añadir el incremento salarial del 0,9% a todos los funcionarios, que no se aplicará a los miembros de la corporación, tal y como se acordó en el pleno del pasado mes.

Aun así, las inversiones se incrementan hasta los 11 millones de euros gracias a las ayudas de los Feder, el plan Edificant, Diputación y el Gobierno de España. Entre las propuestas de relevancia para el próximo año destaca el nuevo IES Jaume I, la rehabilitación del centro cultural La Mercé o actuaciones en marcha, como la nueva sede para Servicios Sociales.

La redacción del proyecto para construir un puente en el Clot o la expropiación de terrenos para habilitar un acceso al colegio Iturbi son otras iniciativas a ejecutar.

La oposición carga contra las cuentas

Los grupos de la oposición votaron en contra de las cuentas para el próximo ejercicio. El portavoz del PP, Juan Fuster, recriminó que se trata de un presupuesto «continuista, con carencias y que no tiene un proyecto de ciudad». Asimismo, añadió que la planificación económica no refleja la situación de Burriana «porque no ayuda a los vecinos».

Desde Vox, su portavoz, Juan Canós, alegó que su formación lleva un año pidiendo al equipo de gobierno que «empatice con la gente y que se bajen los sueldos porque necesitamos una gestión justa». María Jesús Sanchis, de Ciudadanos, lamentó la ausencia de «mejoras, como la pavimentación de caminos rurales o acciones contra inundaciones».