Burriana crea un párking para aplacar las quejas en la Bosca

La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, y miembros de la corporación municipal visitaron las actuaciones de regeneración del barrio de la Bosca para conocer el estado de los trabajos que están ejecutando en la zona y tratar de dar solución a las quejas que han recibido de los vecinos y negocios colindantes, entre estas, habilitar un párking.

Los representantes del Ayuntamiento aprovecharon para informar de que los trabajos avanzan según los plazos. La empresa Ravi SL arrancó las obras durante el pasado mes de octubre.

El ensanchamiento de la calle y la consecuente eliminación de los espacios de aparcamiento es uno de los puntos que más suspicacias ha levantado entre los residentes. Por ello, el edil de Obras Públicas, Vicent Aparisi, explicó que «se acondicionará un terreno dotacional de propiedad municipal ubicado en el cercano colegio Roca i Alcaide para crear áreas para estacionar en la zona».

Por otra parte, el consistorio recibió solicitudes de quejas de los propietarios de vados en esta calle, porque mientras duren las reformas no podrán aparcar los coches en sus lugares reservados. Los afectados pidieron dejar de pagar la licencia mientras se lleven a cabo las mismas, a lo que el concejal responde que «las especificaciones de la ordenanza reguladora no lo permiten, por lo que esto no será posible, pero la constructora se ha preocupado por garantizar el acceso a cada una de las viviendas afectadas».

festejos populares // El plazo de ejecución del proyecto es de siete meses, por lo que los organizadores de las fiestas del barrio, que se celebran en mayo, mostraron su preocupación por si las intervenciones no estarán finalizadas en esas fechas. Aparisi aseguró que la firma hará lo posible para cumplir los plazos. «Procuraremos reunirnos con los responsables de los festejos de los Desamparados para asegurar la realización de las actividades sin inconvenientes», añadió.