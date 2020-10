Burriana detecta un centenar de vados impagados desde hace años

El Ayuntamiento de Burriana detecta cerca de un centenar de vados por los que no se han abonado las tasas correspondientes desde hace varios años por lo que, según indica el concejal de Urbanismo de la localidad, Bruno Arnandis, «se les va a requerir para que estén al corriente y siempre que hagan caso omiso, se les retirará». El consistorio dio con los impagadores dentro de una campaña de revisión de las cerca de 3.000 reservas autorizadas que existen en el municipio «para ponerlos al día y así facilitar el aparcamiento, regularizar la situación y no ocupar zonas públicas que no corresponda», explican fuentes municipales.

Con este control el Ayuntamiento busca actualizar la situación de todas las concesiones y vigilar su cumplimiento y vigencia y así «mejorar el servicio ya que no todos se están utilizando debidamente», con ello se pretende que «haya un mayor control sobre las placas colocadas de manera irregular, para liberar un centenar de plazas de aparcamiento, que se revoquen aquellos que estén sin pagar y los que no cumplan de forma evidente su función, servir de entrada y salida a vehículos».

CONSECUENCIAS // Arnandis incide en que el porcentaje de cumplimiento es de un 97 por ciento, no obstante recuerda que el resto de los usuarios que quieren dar de baja el vado, «deben devolver la placa al Ayuntamiento y restaurar el bordillo a su estado original», y advierte que, en caso de no hacerlo, el consistorio «está facultado para hacerlo cargando al interesado los costes, pudiendo embargar las cantidades adeudadas».

Asimismo, el responsable de Urbanismo en Burriana manifiesta que la ordenanza municipal recoge también cuando un vado se destina a otro fin distinto para el que fue otorgado, el Ayuntamiento «puede retirar la autorización y la placa». Además, apunta Arnandis, la normativa estipula que los usuarios o titulares «deberán facilitar en todo momento el acceso a los locales objeto de la autorización a los miembros de la Policía Local o personal autorizado por el Ayuntamiento, con el fin de efectuar la revisión o inspección».

Las autorizaciones de entrada y salida de vehículos a inmuebles desde las vías públicas presentan dos modalidades en Burriana, de temporada o permanentes.