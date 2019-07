Burriana quitará los contenedores soterrados por los molestos olores

El Ayuntamiento de Burriana prevé eliminar los contenedores enterrados en el plazo aproximado de un año. Así lo dio a conocer el teniente de alcalde y edil de Vía Pública, Vicent Aparisi, tras mantener una reunión de trabajo en la que llegaron a la conclusión de que este tipo de instalaciones «no han dado el resultado esperado» y «causan molestias, tanto a nivel de olores como de agua».

El consistorio llevaba un tiempo planteando la opción de quitar estos depósitos que «instalaron a través de un plan de la Diputación en el que el PP decidió invertir, pero causan más problemas que beneficios dan», comenta el concejal, en referencia a que el mantenimiento y la limpieza son más costosos.

Pero lo cierto es que la tarea no es sencilla, ni se puede llevar a cabo enseguida. La supresión de este tipo de contenedores precisa de un estudio que «tienen que realizar los técnicos del Ayuntamiento, porque hay que retirarlos, rellenar el hueco y taparlo». Y la cuestión no acaba ahí. «Luego tenemos que ver dónde colocamos los containers para la recogida selectiva», apostilla el edil, quien incide en que «es algo complicado, pero la innovación que suponían no ha dado el provecho que se esperaba y por eso hay que sustituirlos». «Se hizo con buena voluntad, pero no ha sido un dinero bien aprovechado», dice el representante municipal.

Asimismo, Aparisi avanza que una de las primeras medidas que quieren ejecutar es retirar los contenedores que hay frente a una de las puertas del Mercat Municipal, la que da a la plaza la Mercé. Y es que, según apunta el concejal, «los vendedores fueron los que lo solicitaron en su día, pero también son los que ahora reclaman que se quiten», detalla. En este caso, la presencia de desperdicios alrededor de los contenedores es algo que no invita a sentarse a tomar un refresco.

más INTERVENCIONES // Hay más zonas en las que prevén intervenir. El listado es largo e incluye el camí Artana, la plaza 9 d’Octubre y la avenida Corts Valencianes, entre otros. El consistorio no tiene una valoración económica del coste ni tampoco el tiempo que se prolongarán las obras, pero la intención es hacerlas «de forma paulatina», concluye el edil.