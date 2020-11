Burriana señalizará la prohibición de aparcar en vías peatonales

El Ayuntamiento de Burriana instalará a lo largo de esta semana las señales para indicar la prohibición de aparcar en la calle Santa Teresa.

Tal y como informó el periódico Mediterráneo en su edición de ayer, los residentes de la zona demandaban una normativa clara sobre si estaba permitido el estacionamiento en esta vía ya que, en momentos puntuales, se originaba «cierto caos circulatorio», puesto que al tratarse de una calle recientemente peatonalizada muchos conductores desconocían la prohibición de aparcar.

La alcaldesa, Maria Josep Safont, explicó al respecto que esta problemática llegó a su conocimiento en la reunión semanal de quejas y sugerencias, en la que se analizan las cuestiones que remiten los ciudadanos. Se daba la circunstancia de que los residentes sí que estaban al tanto de la prohibición, pero ante la ausencia de las señales de tráfico oportunas los que no viven en la zona continuaban estacionando sus coches.

La munícipe afirmó que «los técnicos municipales se pusieron manos a la obra de inmediato para resolver esta situación y me consta que en los próximos días se procederá a retirar las antiguas señales y se pondrán las nuevas para indicar la prohibición de aparcar en este área». Los departamentos de Vía Pública y Policía Local han coordinado esta acción para que se resuelva lo antes posible.

Los vecinos también reclamaron un cambio en la ordenanza municipal que regula los vados para que contemple cómo señalizarlos en este tipo de vías donde los bordillos han desaparecido y, por lo tanto, no se pueden distinguir con pintura amarilla. La alcaldesa indicó que «evidentemente, tras las obras realizadas, esta calle pasa a ser peatonal y no se podrá aparcar, por lo que no se requerirá señalizar en el suelo la reserva del espacio del vado».

Alta velocidad

Otra de las cuestiones que reclamó el colectivo vecinal es la relacionada con la inseguridad que genera la circulación de vehículos a alta velocidad, algo que resulta peligroso para los peatones. Y es que la morfología del casco histórico de Burriana da forma a viales muy estrechos, de manera que la velocidad debería restringirse a 30 kilómetros por hora.

Safont indicó que «estamos trabajando para mejorar y reducir el tráfico rodado en el centro, fruto de esto son las mejoras realizadas en muchas calles colindantes a la calle Mayor o el Pla». El Ayuntamiento anunció a principios de año que está estudiando la instalación de cámaras de vigilancia en las principales entradas a las zonas más céntricas para permitir el paso solo a vehículos autorizados.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Movilidad Sostenible para dinamizar el centro y mejorar la trama urbana.