Burriana urge a Costas permiso para la obra antiinundaciones en la Serratella

El Ayuntamiento de Burriana envió este miércoles una solicitud al Ministerio de Transición Ecológica para pedir la concesión administrativa de ocupación del espacio de dominio marítimo-terrestre destinado a instalar dos tornillos de Arquímedes en la Serratella. La utilización de este sistema de drenaje aliviará en gran medida las continuas inundaciones que sufren especialmente los residentes en el área marítima de la localidad.

La alcaldesa, Maria Josep Safont, valoró que con esta infraestructura «se aumentará considerablemente la velocidad de evacuación de las aguas pluviales al mar y se evitarán los efectos de las inundaciones con las que tienen que bregar los vecinos y las vecinas de la zona del litoral».

Safont explicó que para solicitar la concesión y llevar a cabo esta «importantísima» instalación hidráulica los técnicos municipales han realizado un estudio previo para determinar la mejor ubicación y el mejor aprovechamiento del sistema de drenaje.



localización / Se estuvieron barajando dos localizaciones posibles aunque, finalmente, los técnicos se decantaron por un solar en el camí la Serratella, concretamente se trata de un terreno adyacente a la zona ajardinada de la calle Malta. La primera edil precisó que un tornillo de Arquímedes de diámetro 1.900 mm es capaz de evacuar «hasta mil litros por segundo», lo que multiplica por tres la capacidad de desagüe «de la bomba de 70 CV de potencia que el Ayuntamiento utilizó para drenar la acequia del Rajolí en su salida al mar el pasado mes de enero».

Este proyecto supondrá una herramienta eficaz para aumentar la velocidad de evacuación de las aguas, pero para que sea una realidad va a ser necesario destinar una inversión de aproximadamente 720.000 euros.

El edil de Poblados Marítimos, Vicent Aparisi, declaró que «solicitaremos la ayuda de Conselleria para sufragar el coste, pero si no es posible, lo asumiremos con fondos propios porque esta es una inversión importante para Burriana».

Aún no se ha concretado cuándo comenzará la instalación. No obstante, el concejal valoró que «intentaremos impulsarlo durante el último trimestre de este año, aunque hasta que no tengamos la autorización de Costas no podremos especificar un plazo».