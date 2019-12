Una burrianense descubre el origen de una infección mortal

Ana Fernández, una joven de 27 años natural de Burriana e investigadora de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, ha participado en el estudio que ha descubierto el origen de una infección muy virulenta que causa necrosis y que, incluso, puede llegar a ser mortal. Este descubrimiento abre la puerta a nuevas investigaciones que permitan encontrar una solución para frenar el poder de esta bacteria.

El estudio, realizado con María José Figueras y en colaboración con la Universidad de Texas, ha sido publicado por la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences. «Es un orgullo muy grande, porque casi nunca aparecen trabajos españoles en esta publicación; de hecho, cuando empecé con el estudio nunca me hubiera imaginado esta repercusión» añade sorprendida.

La causante de esta infección es la Aeromonas hydrophila, una bacteria que habitualmente se encuentra en el agua y a la que, hasta ahora, no se le daba mucha importancia porque simplemente provocaba algunas alteraciones de tipo gastrointestinal.

EFECTOS MÁS GRAVES // Pero esta bacteria se ha desarrollado y cada vez se encuentran nuevas especies que producen efectos más graves como la fascitis necrotizante, una infección grave que ataca los tejidos y en pocas horas puede provocar la muerte. «Gracias a este estudio podremos conseguir que la bacteria aparezca en algún momento en la lista de la OMS y así se empiece a identificar mejor en los hospitales» declara Ana Fernández, quien añade que el siguiente paso es «empezar a investigar para poder encontrar un medicamento o alguna solución que pueda actuar contra esta bacteria».

alumna de los salesianos // Fernández estudió bachillerato en el colegio salesianos de Burriana. «Fue gracias al profesor de Biología, Eloi González, que me decante por estudiar esta carrera; hice un master y me gustó tanto trabajar en el laboratorio que me plantee la opción de hacer un doctorado» explica la bióloga. En este sentido, la joven asegura que «han sido años de duro trabajo, pero estoy muy contenta con el resultado porque me ha dado la oportunidad de hacer cosas y viajar a muchos sitios como Texas, México o Chicago, que de otra manera no hubiera conocido».