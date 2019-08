La cabalgata del Pregó ensalza las tradiciones y fiestas locales

Las fiestas patronales de Alcalà de Xivert rindieron ayer su particular tributo a las tradiciones del municipio con la cabalgata del Pregó. Buena parte de las entidades locales, y una representación de las diferentes citas festivas que se desarrollan a lo largo del año --Carnaval, Fira de la Tomata de Penjar o Sant Isidre, entre otras-- protagonizaron el desfile, que arrancó en el paseo Héroes de Marruecos, y siguió por General Cucala, hasta llegar frente al Ayuntamiento. La carroza con las festeras del municipio tuvo un papel fundamental, justo antes de la lectura del pregón, en el que se invita a los ciudadanos y visitantes a tomar parte en todos los eventos programados.

El alcalde, Francisco Juan, destacó que uno de los grandes valores de estos festejos patronales «es el trabajo que hacen las diferentes entidades, que está presente durante todo el año y de una manera especial en estos días».

Como en cada edición, los espectadores disfrutaron de actuaciones, especialmente las ligadas al folclore local, que ya tuvo un anticipo en la gala de proclamación de los cargos del 2019, con una pequeña actuación del conocido Grup de Danses Lo Cirilo.

TEATRO / Otro de los actos más esperados de ayer llegó con la actuación del grupo Teatre Alcalà, en la plaza de la Iglesia, con la interpretación de las obras No és per ahí y No hi ha marit fidel. Se trata de una de las citas fijas de esta semana. También dio inicio la actividad taurina, con una exhibición matinal de reses de Fernando Mansilla, de Torreblanca, mientras que por la noche se emboló un astado de la ganadería de Alberto Garrido, de Orpesa.

Por lo que se refiere a la agenda de hoy, a las 18.00 horas comienza la primera edición de la Semana Taurina Gaspatxera, con la participación del hierro de Benavent, de la localidad valenciana de Quatretonda. Por la noche llegará otro de los actos más multitudinarios y populares, con el tradicional tombet de bou en el patio del colegio Lo Campanar. Los comensales degustarán esta preparación culinaria, mientras que el colectivo de amas de casa ofrecerá pastas tradicionales para el postre. En el descanso de la orquesta Atalaia habrá bingo con los mayorales de Sant Pere.