Cabaret: 12 años no son nada

Lo que pasa en Berlín, se queda en Berlín. Así se resume la advertencia que el director de Sucedió en Berlín. Cabaret, Josi Ganzenmüller, hace al público antes de que suba el telón. Su voz en off adquiere un tono casi autoritario en medio de la oscuridad de la sala y conmina a los espectadores a no revelar el final a los que todavía no han visto la representación. Siguiendo sus instrucciones, tampoco se desvelará aquí, pero sí se puede avanzar que es impactante y no deja indiferente. Sí han podido conocer ya el secreto las más de 1.200 personas que, en cuatro sesiones, llenaron el auditorio de Benicarló para asistir al musical que celebra los 25 años de la compañía local Teatro de Guardia.

El grupo representó esta obra hace 12 años y optó por recuperar este éxito con motivo de la efeméride. Los mismos intérpretes vuelven a meterse en los papeles de forma soberbia, con el valor añadido de la experiencia.

Carlos Delhorts hizo de maestro de ceremonias e invitó a dejar los problemas fuera. Durante más de dos horas, Sally Bowles (Núria Sánchez), la gran estrella del Kit Kat Club; Cliff Bradshaw (Sígfrid Rodríguez), uno de sus admiradores y eterno aspirante a escritor de renombre; Fraulein Schneider (Anna Foix), la casera; Fritz Wendel (Agustín Martínez), un simpático donjuán; Natalia Landauer (Yoyes Rodríguez de Mier), la rica heredera judia, y Maximilian Von Heune (José Luis Rodríguez Aneas) cuajan un magnífico espectáculo que destaca por su excelencia y la calidad interpretativa de todo el elenco. Y, aunque fugaz, la aparición de Marlene Dietrich (Borja Segarra, que también se pone en la piel de un espía alemán), destila el glamur de la fulgurante estrella germana.

Del 7 al 10 de noviembre siguen los pases. Una oportunidad única y muy recomendable para descubrir qué sucedió en Berlín y en el Kit Kat Club en la Alemania de los años 30.