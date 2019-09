El cangrejo azul invade Moncofa en su expansión por la costa provincial

Aficionados a la pesca de Moncofa han alertado de la presencia del cangrejo azul, un crustáceo invasor que, por motivos que se desconocen, ha aparecido en este litoral y ya ha dado más de un sobresalto a las personas que realizan capturas desde los espigones. Según relata el pescador que los encontró, «estaban a menos de veinte metros del litoral, en un punto donde el agua no cubre y no los puedes ver, con lo que puedes sufrir un pinzamiento sin darte cuenta».

El Ayuntamiento es conocedor de la presencia de estos crustáceos en el litoral, y desde el área de Playas se tratará de hacer un control visual desde el exterior y ver si algún ejemplar se encuentra ubicado entre las rocas de los espigones. Del mismo modo, durante este fin de semana los vigilantes también harán un control más directo, tanto desde el exterior como del interior, para evitar que algún bañista sufra algún incidente. Cabe señalar que desde el puesto de vigilancia no han recibido ningún tipo de llamada, ni han sido requeridos para comprobar su presencia y tampoco han tenido que hacer cura alguna. Con todo, saben que estos crustáceos navegan a sus anchas por el Mediterráneo.

En estos días en los que la meteorología aún invita a darse un baño, el servicio de socorrismo solo está sábados y domingos.

Procedencia // El mar Mediterráneo cuenta con miles de este tipo de crustáceos que, según relata un aficionado a la pesca, parece ser que iban en algún barco y que, durante los trabajos de limpieza en alta mar, fueron lanzados al agua. «El ser una especie que prolifera con rapidez ha propiciado que su presencia se haya multiplicado», añade. El pescador apunta que «el cangrejo azul está presente desde el Delta del Ebro hasta Murcia».

El alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós, ha manifestado que «aunque ya estamos entrando en temporada baja, la playa de Moncofa sigue contando con un buen número de turistas y visitantes durante los fines de semana». Por este motivo, «pienso que la situación no es muy grave, pero sí que me gustaría que la administración competente hiciese un mejor control, dado que puede contar con los medios e infraestructuras necesarias», asegura el primer edil. Alós considera que, de esta manera, «conoceríamos de primera mano cómo está afectando la presencia del cangrejo azul, no solo en el litoral de Moncofa, sino en toda la costa castellonense».