El carril bici transcurre por el eterno PAI de la Senda Mitjana

En los últimos días, los vecinos de Nules han podido comprobar como el trazado del carril bici que conectaba hasta ahora el casco urbano con la playa de Nules desde la Senda Mitjana hasta el Camí Canal ha ido en aumento.

Entre sus diferentes enlaces destaca el que transcurre por buena parte de la avenida abierta en el PAI de ampliación del polígono Hortofrutícola, cuya urbanización se inició a finales de los años 80 y que ha estado casi dos décadas paralizado por diferentes motivos, hasta hace unas semanas. Al respecto, el alcalde, David García, explicó ayer que la «recepción parcial» de estas obras ha hecho posible que la señalización de esta vía ciclopeatonal haya podido ejecutarse, a pesar de que algunas calles siguen cortadas a la circulación por vallas.

DESBLOQUEO RECIENTE / Uno de los principales obstáculos que lastraban el desarrollo de este proyecto urbanístico era la reparcelación que, tras la mediación del Ayuntamiento, ha podido ser inscrita ya en el Registro de la Propiedad, lo que da luz verde a los propietarios para culminar la ejecución y exigir legalmente a los afectados que no han abonado las cuotas que lo hagan, como ya informó en su día Mediterráneo. Pero es que, además, de forma paralela, ese desbloqueo permite el uso parcial de unos viales, como será el caso del carril bici que, en la actualidad, ya se ha pintado en gran parte de la playa y por la zona de los búnkeres «aunque la intervención no está acabada».

Un buen ejemplo de que se sigue trabajando se pudo ver ayer. Tras las críticas del PP y la sorpresa de los vecinos por un tramo de la playa donde se había integrado un contenedor de vidrio en el trazado, David García afeó que «es muy fácil criticar una actuación cuando todavía no se ha acabado». La empresa advirtió sobre la presencia del recipiente, pero no esperó a que se retirara, aunque «estaba previsto». Así, «ahora que ya no está, como se sigue trabajando, lo rematarán».