El cartel oficial del 9 d'Octubre nació en Vila-real y Almassora

La diseñadora gráfica de Almassora Ana Asunción y la ilustradora de Vila-real Nuria Tamarit son las autoras del cartel institucional del 9 d’Octubre en este 2020. Las dos castellonenses ganaron el concurso tras presentar un portfolio con todos sus proyectos y el resultado les ha dejado más que satisfechas: “Hemos ido de la mano de la Generalitat y como este los actos previstos estaban condicionados por la pandemia hemos intentado que tuviera un punto más de emotividad”.

Afirman la diseñadora e ilustradora que “una vez quedó claro el concepto, después hubo que coordinarse para llevar el trabajo adelante, que habrá costado un mes y medio aproximadamente”. Ana y Nuria se conocieron estudiando juntas Bellas Artes en València y pese a haber transitado por caminos diferentes, consideran que sus actividades son complementarias, como así se ha demostrado en el cartel. “Estamos contentas por cómo ha quedado. Era un diseño que tenía mucha responsabilidad y no era fácil, pues debía englobar la celebración de la identidad valenciana”.

La almassorina y la vila-realense, que no descartan presentarse juntas a nuevos proyectos, pues consideran que “ha sido una colaboración y experiencia muy positiva”, no ocultan que este cartel les puede abrir más puertas en un futuro próximo: “Cuando anunciaron en julio que éramos las seleccionadas fue una sorpresa, no nos lo esperábamos porque se presentó mucha gente, pero haberlo hecho puede ser un punto de partida para más proyectos similares”.