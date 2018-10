La céntrica plaza Peral pasará a denominarse de la Sagrada Familia

La plaza Isaac Peral de la Vall d’Uixó dejará de llamarse así después de que el pleno municipal celebrado ayer diera el visto bueno a la propuesta de modificar esta denominación para sustituirla por la de plaza de la Sagrada Familia, en lo que se considera un reconocimiento a las fiestas patronales de la ciudad que precisamente empiezan la próxima semana.

El acuerdo, que en principio podía parecer un trámite más, no estuvo exento de discrepancias. Se trata de una propuesta que no cuenta con el beneplácito de todo el equipo de gobierno. Si PSOE y Compromís respaldaron la necesidad de incluir «de urgencia» este punto en el orden del día, el tercer socio del tripartito, EU, se desmarcó y no apoyó esta modificación, que finalmente prosperó por el apoyo del Partido Popular, que salvó la mayoría absoluta que resultaba necesaria.

Desde PSOE y Compromís argumentan que el cambio de nombre de la plaza responde a una solicitud de la comisión de las fiestas patronales, que plantearon la medida por escrito «el pasado 21 de mayo», como confirma su presidente, Manuel Debón.

No es la primera vez que plantean este reconocimiento. El PP propuso en su día ofrecer esta nomenclatura a una de las calles del área 9, un polígono industrial, pero esa idea se ha transformado en una concesión más relevante, dado que la plaza Isaac Peral se encuentra en el epicentro de estas celebraciones. De hecho, acoge la organización de distintos eventos multitudinarios, como el empedrao popular.

La intención de PSOE y Compromís no es eliminar el reconocimiento al inventor del primer submarino torpedero. El acuerdo contempla dedicarle una calle en la futura urbanización del Monte Zamora, que está en trámite.

desacuerdo / El portavoz de EU, Antoni Llorente, justifica su falta de apoyo a la medida porque «no se puede actuar a salto de mata para contentar a unos y otros porque se acercan las elecciones». Argumenta que este tipo de decisiones «necesitan de trabajo y consenso», incidiendo en que los vecinos de la plaza no están de acuerdo. A su parecer, el homenaje a las fiestas podría hacerse «con la instalación, por ejemplo», de un monolito, sin necesidad de cambiar el nombre.