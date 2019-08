Cierran de nuevo Segóbriga Park por presencia de heces

El Ayuntamiento de Segorbe se vio ayer en la obligación de cerrar otra vez la piscina de SegóbrigaPark para realizar tareas de desinfección de las aguas por la presencia de heces. Está previsto reabrirla hoy, a las 14.00 horas, después de haber desinfectado el caudal de los vasos y corregir la incidencia. La semana pasada, el complejo acuático clausuró sus puertas por los mismos hechos.

Al confirmar la noticia, desde el consistorio realizaron un llamamiento al civismo de las personas que hacen uso de las instalaciones para que este tipo de acciones no perjudiquen a los segorbinos y visitantes. Apelaron para velar por la buena imagen del turismo de Segorbe. La corporación municipal compensa a los afectados con una entrada a la piscina de Cárrica, un pase para la del cámping, si comen en el restaurante, o la devolución del precio de las entradas, en las mismas condiciones de compra. Aunque ayer el tiempo no acompañó y la afección no fue tan importante como la anterior.

MÁS CASOS / El cierre de instalaciones acuáticas por presencia de restos fecales está propagándose por toda España, dentro de un incívico reto viral. En la Comunitat, localidades como Catarroja, Massanassa y Tavernes Blanques han padecido ataques de este tipo. Estos episodios han surgido este año, a principios de verano.

Por otro lado, en Soneja también cerraron al público la piscina infantil debido a la presencia de heces, aunque en ese caso fue un accidente y la propia madre dio aviso del incidente a los responsables de la instalación.