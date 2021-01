El cierre de consultorios auxiliares pone en pie de guerra a Moncofa y la Vilavella

El cierre de consultorios auxiliares durante los fines de semana y la derivación de pacientes a los centros de salud de referencia, decisión comunicada ayer desde la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública --medida adoptada dentro de la reorganización sanitaria anunciada el viernes por la máxima responsable autonómica, Ana Barceló, ante el aumento de la presión asistencial por la pandemia en la Comunitat-- ha provocado el malestar de los municipios afectados. De hecho, los alcaldes de Moncofa y la Vilavella han sido los primeros en poner el grito en el cielo tras conocer una medida que supone que todos los vecinos que tengan algún problema médico durante el fin de semana, tendrán que solicitar ser atendidos en el centro de salud de Nules, únicamente con cita previa.

Una situación que consideran especialmente grave porque se produce en plena crisis sanitaria por el repunte de la pandemia del coronavirus. «Lamentamos esta decisión. Lejos de reforzar los servicios, como sería aconsejable en un momento tan complicado como el actual, la Generalitat perjudica a nuestros vecinos al repetir los mismos errores del inicio de la pandemia y recortar servicios básicos», manifestó Wences Aló, primer edil de Moncofa, que cuenta con más de 7.000 habitantes.

En términos similares se expresó su homóloga de la Vilavella, Carmen Navarro, quien reconoció estar «asustada» ante esta medida, que califica de «irracional». «Es un absurdo que hayan decido cerrar los consultorios porque se colapsará el centro de salud de Nules». «La gente está enfadada porque llama y no la atienden», indicó Navarro, que pidió explicaciones al área del servicio de Nules. «La única respuesta que me dieron es que es para reagrupar servicios pero no creemos que sea el momento».

Cabe recordar que en la primera ola de la pandemia ya se produjo el cierre de los consultorios auxiliares y solo se mantuvieron abiertos los centros de salud de referencia. Sin embargo, en ese momento la presión asistencial para detectar contagios no se situaba en la atención primaria, a diferencia de la situación actual, por lo que los munícipes ponen en tela de juicio esta medida, ya que precisamente los centros son los encargados de detectar la incidencia en los municipios, además de considerar que son necesarios para atender el resto de patologías que «no desaparecen por el covid».

Alós cuestiona que «ha pasado casi un año desde el inicio de la crisis y han sido incapaces de tomar medidas que eviten estos cierres; continúan con recortes debido a la saturación existente».

Desde el viernes al mediodía, hasta el lunes por la mañana, los vecinos de Moncofa y la Vilavella no dispondrán de atención sanitaria en sus respectivos municipios. El teléfono para solicitar la cita previa en Nules es el 964558550, mientras que para urgencias es 964558555.

El primer edil de Moncofa ofrece toda la colaboración del Ayuntamiento para revertir esta situación, aunque «no confío mucho en que el Consell tome medidas para mejorar la calidad asistencial.