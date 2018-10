La concesionaria del cámping de Gaibiel critica «indefensión»

El responsable de la empresa Casa Nature y Ocio, concesionaria del cámping de Gaibiel, Dominique Bernard, cerrado al público desde el 2007, manifiesta su «indefensión» ante la situación provocada por el embargo preventivo promovido por el Ayuntamiento sobre las casas de madera que recientemente fueron objeto de destrozos y robos, hechos que denunció Bernard y que desembocaron en la detención de una pareja como presunta autora.

El gerente critica que «la mayoría de ellas no pertenecen a la firma, al ser propiedad de particulares», y acusa al consistorio de «hacer dejación de su obligación de proteger los bienes retenidos». «Se da la absurda situación de que los dueños tienen prohibido el acceso al complejo y no pueden defender sus inmuebles», añade. Mercantil concesionaria y consistorio llevan 10 años de pleitos «porque el ejecutivo local no promovió los informes obligatorios de seguridad», afirma, encontrándose el complejo turístico en terrenos que son inundables, lo que obligó a la empresa a cerrarlo en el 2017 para evitar riesgos. Según asegura su responsable, el Ayuntamiento utilizó esta clausura, durante el periodo 2007-2014, «para reclamar el canon de la concesión y proceder a quedarse con las casetas».

En la actualidad, en el Juzgado de Primera Instancia 1 de Segorbe hay una causa abierta, tras interponer una demanda los supuestos dueños de las mismas, para reclamar la propiedad, mientras que el consistorio interpuso una querella por falsedad documental en el juzgado de Instrucción. Todavía no hay ninguna resolución judicial al respecto.