El Consell implicará al Gobierno en el problema energético de Els Ports

La petición de los alcaldes de Els Ports para poder acceder a la energía que generan los parques eólicos de la comarca y que evacúan a través de la subestación de Red Eléctrica (REE), ubicada en la zona de Fraiximeno dentro del término municipal de Morella, contará con el apoyo de la Generalitat.

Como viene informando Mediterráneo, los ayuntamientos denuncian que la normativa de Red Eléctrica (REE) no les permite acceder a la energía que generan estos parques, lo que supone un obstáculo para la posible llegada de grandes industrias a la zona. Finalmente, la demanda ha sido atendida por la Conselleria. La secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, Rebeca Mariola Torró Soler, anunció ayer a este diario la implicación de la Generalitat para resolver esta problemática. «Entendemos la reivindicación de los alcaldes y vamos a trabajar con ellos para encontrar una solución», señaló.



LOS IMPLICADOS / Además, Torró anunció la creación de un grupo de trabajo. «Citaremos a la mesa a todos los agentes implicados», aseguró la responsable autonómica. En este sentido, concretó más detalles: «Convocaremos a representantes del Ministerio, miembros de Red Eléctrica, de la empresa distribuidora en la zona y a los alcaldes de la comarca de Els Ports».

De entrada, la solución al problema no es fácil dadas las restricciones normativas actuales. «Necesitamos conocer hasta qué punto el Ministerio ve viable el cambio normativo o qué alternativas técnicas se pueden explorar para encontrar una solución», expuso Torró. La ley no contempla ahora la conexión a este tipo de instalaciones si no se cumplen unos determinados requisitos técnicos.

El principal problema estriba en que la demanda energética en esta comarca castellonense es baja, al contar con poca población y empresas que hasta el momento no son de elevado tamaño. Esta circunstancia es la que provoca que la firma distribuidora en la zona no disponga de la demanda mínima exigible para cumplir con la normativa de conexión a las subestaciones de REE, como es el caso de la de Fraiximeno.