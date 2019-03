La contraprogramación de 2 actos escenifica la falta de unidad fallera

Un año después y se repite un escenario parecido. La Crida fallera, con la que se inaugura la programación josefina de la Vall d’Uixó, no contará con la participación de la totalidad de las comisiones. Si en el 2018 fue el malestar de varias entidades contra la anterior Junta Local Fallera por suprimir carrozas «por motivos económicos», lo que motivó un velado boicot al acto, esta vez, con una nueva directiva, ha sido la contraprogramación de dos citas la que impedirá la unidad.

Los vecinos deberán escoger hoy entre asistir a la mencionada Crida o al II Aplec de Dolçainers i Tabaleters organizado por la falla Ja Estem Tots y la Concejalía de Cultura. A pesar de que el único acuerdo posible respecto a tan llamativa coincidencia es que el Aplec comience a las 16.30 y la Crida a las 17.30 horas, el solapamiento de los eventos será inevitable y paralizará la ciudad.

Las razones de un hecho tan sorprendente son distintas según a quién se pregunta. Por un lado, desde la Junta Local Fallera explican que la fecha «ya estaba establecida» cuando asumieron esta responsabilidad. Desde Ja Estem Tots defienden que en noviembre iniciaron la organización del Aplec --está previsto que participen 1.000 personas, con un total de 20 collas de dolçainers y tabaleters procedentes de diferentes localidades-- para el que «cerraron contratos, como el de la actuación de Pep Gimeno Botifarra», que cantará con la Banda Municipal de Castellón en el Auditori y para la que escogieron este fin de semana porque «nunca antes se había hecho nada el sábado antes de Fallas», puntualizan.

encuentros / Todos reconocen que han entablado conversaciones. En alguna medió el Ayuntamiento, con presencia de la Policía Local --que deberá hacer compatibles ambas celebraciones--, pero no hubo acuerdo. La JLF dijo que fueran las comisiones las que votaran si aceptaban el cambio de día para un acto que se ha retrasado una semana. La propuesta, organizarlo en domingo. Todas menos Guitarrista Tárrega --Ja estem tots no participó-- dijeron que no. Las consecuencias se conocerán esta tarde.