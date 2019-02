Costas repara la escollera del río Belcaire dañada por los temporales

La Dirección Territorial de Costas ha acometido la reconstrucción del muro de contención de la desembocadura del río Belcaire en su margen derecho que, como consecuencia de los episodios de lluvias torrenciales del pasado mes de diciembre, sufrió daños importantes, lo que motivó la decisión de efectuar tareas de urgencia para recolocar las piedras de escollera afectada.

El alcalde, Wenceslao Alós, asegura que «se han realizado trabajos importantes para reparar el muro, que resultó muy afectado tanto por la fuerza con la que bajaba el agua por el Belcaire como por el temporal marítimo».

Por otra parte, también han retirado parte de la gran cantidad de grava y arena acumulada en la misma desembocadura pero en la orilla del mar, que actuaba a modo de presa y dificultaba la salida del agua del río al mar. De esta manera, la zona ya está adecuada y protegida para futuros temporales marítimos.

La parte negativa es que la construcción de la pasarela de madera que daría acceso peatonal a los vecinos de la zona de la urbanización La Torre y Estanyol al casco urbano de la playa de Moncofa sigue en stand by, porque no hay presupuesto. Al respecto, Alós lamenta: «Estamos un año esperando el inicio de las obras y hace unos días nos comunicaron que no hay presupuesto. Pienso que así no se hacen las cosas, porque aquí prima el interés general y este proyecto es básico».