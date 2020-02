Costas sigue sin concretar cuándo reparará las playas tras el temporal

Sin plazos ni actuaciones concretas para reparar las playas tras el temporal. Las alcaldesas de Almassora y Burriana se reunieron este lunes en Castelló con el Servicio Provincial de Costas para preguntar cuándo llegarán las esperadas «obras de emergencia» y, de paso, reivindicar más medidas de protección del litoral con el objetivo de evitar en el futuro los efectos que ha dejado Gloria. La respuesta del organismo no varía: hasta que el Ministerio de Transición Ecológica no les notifique el presupuesto que disponen de las ayudas extraordinarias, no pueden empezar a actuar ni distribuir los recursos a los municipios.

Así lo dio a conocer ayer la munícipe de Almassora, Merche Galí, que asistió al encuentro acompañada de la concejala de Territorio, Carmina Martinavarro, y una técnica municipal, y explicó que el inicio de las acciones por parte de Costas aún deberá esperar. «Nos han dicho que se reunirán en unos días con la Dirección General para poder tener cifras concretas para invertir en la provincia», comentó la munícipe.

Además de exigir celeridad en la reparación de las playas, la delegación desplazada recordó la «regresión» que sufre la costa de Almassora por estar situada al lado del puerto de Castelló, por lo que instan al Gobierno a llevar ya a cabo esas «obras necesarias».

Zona catastrófica

Fruto de los daños que aún padece el litoral, el pleno ordinario celebrado este lunes aprobó una moción, apoyada por todos los grupos municipales, en la que el Ayuntamiento pide al Ejecutivo que declare la playa como zona catastrófica y redacte un plan integral para la provincia.

El documento recuerda, en concreto, que es imprescindible habilitar con la «mayor urgencia posible» las ayudas necesarias para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas. No en vano, el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística (SMML) cifra en 1.022.500 euros los daños causados en Almassora por Gloria.

De la misma forma, una amplia delegación de Burriana encabezada por la alcaldesa, Maria Josep Safont, se reunió unas horas más tarde con el Servicio Provincial de Costas para urgir al Gobierno «las medidas oportunas» para proteger el litoral de la localidad, que están «todavía sin ejecutar» desde hace años, y criticó que los «reiterados incumplimientos» del Ejecutivo obligan al ayuntamiento a asumir «obras de emergencia» para paliar los «graves destrozos» en las playas y paseos, causados por las borrascas, como en el último caso reciente.

En ese sentido, la primera edila, que compareció junto a miembros de la federación de vecinos del Mar de Burriana, compañeros del equipo de gobierno y representantes de la oposición, cree que estos desperfectos «se podrían haber evitado, o al menos minimizado, con los espigones».

Ante la falta de celeridad que se deriva de Moncloa, el PP de Almassora y Burriana cargaron contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Estamos acostumbrados a que la izquierda se pasee, se haga fotos y que luego, a la hora de trabajar y dar soluciones, se esfume», reprocharon.

Otro municipio que también creía que tendría más detalles de la actuación de Costas es Vinaròs, cuyo alcalde, Guillem Alsina, apuntó que, aunque ayer esperaban conocer plazos y acciones concretas, no se produjo ninguna novedad al respecto.

Agilizar las ayudas

El pleno de la Diputación aprobará el martes 18 de febrero una declaración institucional en la que solicitará al Gobierno adoptar medidas, «con la mayor celeridad posible», que permitan dar una solución definitiva a la regresión que sufren muchos municipios del litoral y que declare a las localidades de la provincia perjudicadas por los efectos del temporal como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Según informaron fuentes del ente, el documento pactado por los cuatro grupos con representación en la institución provincial --PSOE, PP, Compromís y Ciudadanos-- exhorta al Ejecutivo a la tramitación de ayudas para paliar los efectos negativos ocasionados por Gloria y la activación de un fondo de solidaridad de la Unión Europea, que debe servir para atender futuras situaciones originadas por catástrofes naturales graves.

Uno de los puntos del acuerdo hace referencia a la necesidad de que el Ministerio de Transición Ecológica lleve a cabo una actuación integral en el litoral de Castellón para hacer frente a los daños causados por la borrasca y dar una solución «definitiva» a los problemas de la franja litoral.

Otra de las peticiones que realizarán al Gobierno es que proceda cuanto antes a la redacción, aprobación y publicación del plan integral de protección de la costa en la provincia. También solicitan que cuente con una dotación económica suficiente que debe ser incluida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, la declaración institucional pactada por las cuatro formaciones políticas insta al equipo de gobierno de la propia Diputación a habilitar ayudas para sufragar los gastos ocasionados por el temporal en los municipios afectados de Castellón.