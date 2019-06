Culpan a AFA Castellón del freno al centro de día de la Vall

La Asociación de Familiares de personas con Alzhéimer (AFA) de Castellón perdió en el 2018 la subvención a la que podía acogerse para finalizar las obras de la residencia de la Vall d’Uixó por «no cumplir con los requisitos» que establecía la orden de ayudas gestionada por la Generalitat.

Así lo ratificaron fuentes de la Conselleria de Políticas Inclusivas, que desde el año 2017 gestiona la distribución de los recursos provenientes del IRPF para infraestructuras de carácter social.

Hace algunas semanas, en plena época electoral, el presidente de AFA Castelló, Emilio Marmaneu, criticó públicamente que el Consell había cortado los fondos para este tipo de proyectos, unas declaraciones que sorprendieron en la Conselleria, porque «desde cinco meses antes» la asociación ya conocía la resolución.

CAMBIO DE COMPETENCIAS / Hasta el año 2017, estas subvenciones se gestionaban desde el Ministerio. El gobierno catalán presentó un recurso que prosperó y obligó al Estado a derivar esta atribución a las diferentes comunidades autónomas. A la hora de gestionar esta nueva competencia «se constituyó una mesa de trabajo con las entidades del tercer sector, entre ellas AFA Castelló, en la que se consensuaron y aprobaron por unanimidad los criterios que se iban a exigir».

Tras analizar la documentación que presentó AFA para acogerse a las ayudas del 2018, «se comprobó que no cumplían los requisitos que ellos mismos habían aprobado». En concreto, no incluyeron el que tenía que ver con la necesidad de cofinanciar la obra. «No establecieron ningún porcentaje de aportación propia y por eso se les denegó. Se les informó y no presentaron ningún recurso pese a tener la posibilidad, por lo que se supone que no tenían nada que alegar», detallaron desde Conselleria, donde también incidieron en que entre el 2013 y el 2018, AFA «ha recibido más de 1,2 millones de euros» para la residencia de la Vall.