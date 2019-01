El Defensor del Pueblo apoya a los vecinos de Nules frente a Costas

Los vecinos y el Ayuntamiento de Nules no están solos en su reivindicación frente a la dirección general de Costas sobre la situación en la que se encuentran la renovación de concesiones y el inicio del procedimiento para la declaración de interés público de las viviendas de primera fila de playa que, hasta el momento, no ha conseguido respuesta por parte de este organismo público. El Defensor del Pueblo acaba de dar un toque de atención al Ministerio y le recuerda sus obligaciones.

El escrito con el que Francisco Fernández Marugán --defensor del pueblo en funciones-- responde a los requerimientos nulenses no deja dudas. No es la primera vez en la que reconoce que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos y así lo cita textualmente: «Ante esa falta de respuesta, esta institución se ve obligada a recordar por segunda vez a esa administración su inexcusable deber de colaboración».

AÑOS DE ESPERA / El alcalde, David García, recuerda que en el año 2016 ya se remitió un escrito al jefe del servicio provincial de Costas en el que se planteaban las dudas de los propietarios respecto al reglamento general que establece las características de las concesiones. En su articulado señala que el Ministerio de Medio Ambiente «otorgará de oficio aquellas que no hayan sido solicitadas dentro del plazo establecido». En la citada carta, el alcalde informó de que «no tenemos constancia de que se haya otorgado de oficio ninguna y nos gustaría conocer el procedimiento administrativo» para que la situación de estas construcciones quedara claramente definida a fecha de 29 de julio del 2019. No hubo ninguna respuesta.

En el 2018, el pleno municipal aprobó el requerimiento para iniciar la tramitación de declaración de interés público para las casas de primera fila, un acuerdo que se remitió al Ministerio. Hoy en día, a pesar de la insistencia con la que el Ayuntamiento ha solicitado el inicio del procedimiento, sigue sin haber noticias.

Todos estos escritos y acuerdos, de los que ha quedado constancia registral, fueron remitidos al Defensor del Pueblo denunciando la falta de atención por parte de Costas, una queja que no solo ha sido atendida, sino también apoyada. Y es que, como defiende David García, «viene siendo habitual la no respuesta y no tramitación de expedientes» por parte del Ministerio. Así lo constanta también Fernández Marugán cuando indica que, «a fecha de hoy, no se ha recibido la información solicitada al servicio provincial de Costas de Castellón».

El Defensor del Pueblo exige respuestas para Nules y se compromete con el municipio a «dar traslado de la información solicitada tan pronto obre en poder de esta institución». Con lo cual, la supuesta inacción de la que acusan al Gobierno está en el punto de mira tanto de Ayuntamiento como de los vecinos y quien está encargado de garantizar el cumplimiento de sus derechos.