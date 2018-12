Denuncian que el coche de la Policía Local de Torreblanca circula sin ITV

El Sindicato de Policías Locales de la Comunitat Valenciana (Sipol) denunció ayer por la mañana que un coche del Ayuntamiento de Torreblanca, adscrito a la Policía Local, circulaba sin contar con la acreditación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), al estar caducada desde el pasado mes de febrero. El automóvil en cuestión es un modelo Dacia Duster y, según destacó el sindicato, «existe un malestar en la plantilla municipal por tener de utilizar un vehículo que carece de un requisito fundamental».

A juicio de Sipol, la situación creada provoca que «los agentes del cuerpo no entienden como la Jefatura no es capaz de tener controlados aspectos tan básicos, como lo es que se realice la ITV correspondiente, de igual forma que se le exige a cualquier ciudadano». Al respecto, consideran «contradictorio» que la Policía Local de la localidad tuviera vehículos sin cumplir la normativa, «cuando tiene que sancionar a los conductores que no tienen este requisito en regla».

Además, advirtieron que «todo se agrava al tener contratado el coche policial un seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, el cual no cubre los daños sufridos por los agentes».

Ante ello, el sindicato señaló que «el grupo de gobierno, conformado por PSOE, Compromís y dos ediles no adscritos, pone en riesgo la seguridad de la Policía Local», e urgieron al consistorio «a poner una solución».