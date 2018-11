Denuncian disparos con perdigones a palomos de competición y robos

Aficionados a los palomos de competición de Benicàssim denuncian el disparo contra varios ejemplares en un palomar de la localidad. Según relatan a este periódico, dos de estos animales aparecieron muertos en la mañana de ayer, presentando una herida de escopeta de perdigones.

«La jornada anterior ya notamos la ausencia de varios, por eso he venido hoy pronto --ayer para el lector-- y ha sido cuando me los he encontrado así, con un tiro de balines en el pecho. Otros dos siguen desaparecidos», explicó el responsable de estos ejemplares, que está muy preocupado.

El afectado se dirigió tanto al cuartel de la Guardia Civil como a la Policía Local para informarles de lo ocurrido y que se proceda a investigar el asunto.

¿DÓNDE? // Los hechos ocurrieron en un palomar situado en las proximidades del parque natural del Desert de les Palmes y de la zona de acampada de los festivales, donde hay alrededor de un centenar de aves para la competición pertenecientes al club del Barranco de Benicàssim.

«Es la primera vez que nos pasa esto», detalló a este periódico. «Todo es raro, ya que aunque la zona está dentro del coto de caza, prácticamente se considera reserva por estar muy cerca de la carretera. Los cazadores aquí no suelen tirar nunca. Se van más hacia dentro», indicaron a este diario desde la Asociación de Colombicultura del municipio.

El mismo damnificado apuntó por el momento desconocen si se trata de un disparo intencionado de alguna persona o cazador o un simplemente un hecho fortuito.

Los ejemplares en cuestión son jóvenes, estaban empezando la temporada y la jornada anterior tuvieron sueltas. Tienen un valor económico, pero, sobre todo, sentimental, según puntualizó.

ANTECENDETES // Los aficionados aprovecharon para denunciar también otros problemas que han sufrido anteriormente, como es el robo de medio centenar de palomas hace alrededor de dos años, o el último, dos meses atrás. «Hemos padecido varios hurtos. Rompían la puerta, entraban dentro y se llevaban los pichones, pero últimamente cogen las hembras», indicaron desde el Club del Barranco. Una agrupación cuyo nombre se debe a la cercanía del barranco de Farcha. Desde el colectivo explicaron que estos sucesos suelen producirse cuando empieza la temporada, que es de noviembre a diciembre, con los primeros concursos de Navidad y comarcales. Desde la Asociación de Colombicultura también recordaron otros problemas de hace años, cuando arrancaron la cabeza de palomas.