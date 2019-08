Denuncian una plaga de ratas en l'Abeller de Borriol

Vecinos de la urbanización l’Abeller de Borriol han denunciado la existencia de una plaga de ratas. Según explican algunos de los afectados, se trata de un problema que arrastran desde hace un año, aproximadamente, pero que en los últimos meses se ha intensificado. Tanto es así que fue uno de los asuntos abordados en el pleno, a petición del grupo Veïns de Borriol, y donde el alcalde, Héctor Ramos, apuntó que estudiarían la situación para ver qué medidas pueden aplicar.

José Sánchez es uno de los residentes de la zona y detalla que hace un mes, ante la presencia de estos roedores de gran tamaño, su vecino fue a comprar pastillas para acabar con ellas. «Compró un paquete en el que van diez y puso cinco. Se fue a regar, volvió y lo que había puesto ya se había acabado», subraya Sánchez.

Además, recalca que lo mismo se repitió hasta con dos cajas, en total, más de 20 pastillas. El residente asegura que ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento los hechos y no le han dado ninguna solución. «La Policía Local me dijo que me llamarían para ver qué pasaba. Como no lo hicieron, volví a ponerme en contacto con el consistorio y me pasaron con Urbanismo, donde una mujer me comentó que no harían nada porque vivo en una urbanización que es ilegal. Pero pago impuestos como todos y tengo cédula de habitabilidad», afirma.

El munícipe dice que han sido informados y que cumplen las tareas de desratización, así como indica que estudiarán el caso para ver qué se puede hacer.