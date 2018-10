Descartan crear un párking para autocaravanas en esta legislatura

El Ayuntamiento de Vinaròs descarta, al menos para esta legislatura, la creación de un aparcamiento regulado para el estacionamiento de autocaravanas, un tipo de turismo que aumenta de manera muy considerable en los últimos años en la ciudad.

El alcalde, Enric Pla, señala que el equipo de gobierno tenía la intención de realizarlo, pero que no ha sido posible, «por un lado por la falta de personal y por otro al no encontrar un espacio público adecuado para hacerlo, pues Vinaròs no tiene ni un metro público de suelo en una zona próxima al mar», lugar preferido para este tipo de visitantes.

Los entornos de Fora Forat y dels Cossis, en la costa norte, suelen ser los elegidos por estos turistas para estacionar sus caravanas, pese a que está prohibido acampar, lo que impide sacar sillas o mesas fuera del vehículo, extender toldos o ventanas batientes, poner patas estabilizadoras, realizar vertidos de fluidos o emitir ruidos molestos.

En el 2015, el edil de Turismo, Domènec Fontanet, lanzó la posibilidad de adecuar un solar.