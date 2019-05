Destituyen al edil Jordi Moliner (Compromís) por no justificar gastos del Consell Agrari de Vinaròs

El concejal electo de Compromís y edil de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vinaròs estos últimos cuatro años, Jordi Moliner, ha sido cesado del cargo por el alcalde, Enric Pla, por presuntas irregularidades de facturas no justificadas en la cuenta corriente del Consell Local Agrari, tras la celebración de la Feria Agromoció. Pla aseguró que el Ayuntamiento ya ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía y que va a convocar de forma urgente al Consell Local Agrari para informarles de estas decisiones.

El primer edil explicó que "el pasado martes 14 de mayo el secretario de la corporación me informó que la funcionaria que ejerce las funciones de secretaria del Consell Local Agrari le había informado que este órgano dispone de una cuenta corriente que es autónoma y externa a la contabilidad y la fiscalización del consistorio y que habían detectado movimientos no justificados relacionados con la Feria Agromoció".

Pla aseguró que "inmediatamente me reuní con el secretario e interventor, junto a la tesorera, y decidimos el mismo día 14 de mayo el bloqueo de los ingresos a esta cuenta vía decreto de alcaldía, para que la misma pasara a tener una firma mancomunada en la que participara el alcalde". Esta decisión fue trasladada a la entidad bancaria y al día siguiente los servicios jurídicos municipales abrieron un informe y el secretario inició un expediente informativo.

El jueves 16 de mayo el Ayuntamiento requirió a la entidad bancaria para que presentara datos como la fecha de apertura, los poderes desde el inicio de la cuenta hasta la actualidad y el acta del Consell Agrari del acuerdo de apertura. El alcalde explicó que fue “buscando en el archivo municipal, cuando los funcionarios del Ayuntamiento localizaron un acuerdo del Consell Local Agrari de 1993 en el cual se dictaminaba la necesidad de abrir esta cuenta bancaria para llevar a cabo los gastos e ingresos derivados de la feria agrícola de ese año”. Por lo tanto, esta cuenta existe al menos desde 1993.

Según prosiguió, esta cuenta del Consell “consta de un único asociado, que es el concejal de Agricultura y presidente del Consell Local Agrari de cada momento, y puede disponer de él con su única firma”. En el informe del secretario y servicios jurídicos recuerdan que el Consell Local Agrari es un órgano sin capacidad de contratar ni de tener una cuenta corriente.

El 17 de mayo el alcalde realizó un requerimiento al concejal para que justificara estos movimientos no justificados y días después, el 20 de mayo, después de la Junta de Gobierno informó a los concejales de la oposición.

“Vista la falta de respuesta por parte del concejal le requiero por escrito el 22 de mayo, pidiendo que aporte las facturas de los reintegros que están sin justificar. Pasados cinco días sin que obtuviera respuesta, tomo las decisiones de cesar al concejal de agricultura de sus funciones, poner el tema en conocimiento de la Fiscalía y convocar un Consell Local Agrari extraordinario y urgente para informar de estas actuaciones”, concluyó Pla. Queda ahora en manos de Fiscalía determinar si existen infracciones penales.

Renuncia al acta de edil

Por su parte, Jordi Moliner, que compareció momentos antes del alcalde en la sede del partido, fue muy escueto en sus declaraciones, asegurando que no va a recoger el acta como concejal electo y deja los cargos orgánicos del partido “por los malos resultados de las pasadas elecciones, con una pérdida de 460 votos que me ha hecho replantear mi trabajo en el partido y el que he hecho como concejal al frente de Agricultura, Pesca y Medioambiente”. También alegó "motivos personales".