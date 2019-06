Un dibujo con premio real

«Ha sido espectacular». Paula Carnicer, alumna de 5ª de Primaria en el colegio Puértolas Pardo de las Hermanas de la Consolación de l’Alcora, es una de las ganadoras del concurso anual de pinturas que Patrimonio Nacional organiza para escolares, galardón que recibió de manos de la infanta Elena en un acto celebrado en el Palacio Real de El Pardo. Su dibujo del Palacio Real de Madrid obtuvo el máximo galardón en su categoría, para alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.

«Me ha gustado mucho el lugar y la ceremonia, y cuando la infanta me dio el premio me sentí muy emocionada», explica a este rotativo la afortunada. «También me hice una foto con ella y le expliqué mi creación», comenta Paula, quien añade que le regalaron «una caja de pinturas acrílicas y un Macbook Air, así como dos entradas para la exposición del Palacio Real» en la que estará su trabajo.

La directora del colegio Puértolas Pardo de l’Alcora, Inma Millá, planteó la iniciativa a la profesora de plástica Emma Tena, quien animó a los alumnos del centro educativo a participar. La estudiante acudió a recoger el premio junto a su tutora, Aida José. «Iniciativas de este nivel animan mucho a participar y, si encima consigues vencer, te sientes muy recompensada y motivada, además de que ves que en tu colegio se preocupan por plantear concursos que son buenos para nuestra formación», añade la ganadora.

Estos galardones, que cumplen su XXVIII edición, tienen como propósito divulgar entre los niños y jóvenes los monumentos, palacios y monasterios reales que forman parte de Patrimonio Nacional, ya que tienen que plasmar en sus dibujos interiores o exteriores de estos emblemáticos enclaves.

El presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, felicitó tanto a los premiados como a los participantes, cerca de 2.000, una cifra récord que demuestra el éxito alcanzado en la convocatoria.

Además, agradeció su intensa labor al jurado de esta edición, formado por el arquitecto y dibujante José María Pérez, Peridis; los premios nacionales de ilustración Alfonso Ruano y Carme Solé; y el pintor Hernán Cortés, junto a la vocal asesora de programas culturales de Patrimonio, Pilar Martín-Laborda.

También agradeció la presencia en el acto, que estuvo amenizado por la Escolanía de Segovia, de la infanta Elena, quien entregó los premios y diplomas a los galardonados, la gran mayoría de ellos niñas. A continuación, Pérez de Armiñán visitó la exposición con todos los dibujos seleccionados, que será expuesta a partir de ahora en el Palacio Real de Madrid.