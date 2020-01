Educación afirma que el bus de Sant Jordi cumple la normativa

El director territorial de la Conselleria de Educación, Robert Roig, acordó ayer en llamada telefónica con el alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez, analizar conjuntamente las posibilidades de mejora del trayecto del autobús escolar que da servicio a los 29 estudiantes de educación Secundaria del municipio y les traslada a los centros educativos de Vinaròs.

Roig, al respecto de la queja trasladada por el Ayuntamiento, respondió que la duración del trayecto «no supera de ninguna manera los límites establecidos y cumple los tiempos estimados».

Según explicaron desde la Conselleria, el tiempo del trayecto de ida es de 35 minutos, mientras que el de vuelta se incrementa en cinco o seis más. Sánchez, aunque no puso en duda que el servicio se preste cumpliendo la legalidad establecida, aseguró que «no es justo que se use el mismo trayecto para ir al extraurbano de Vinaròs» y reiteró su disconformidad ante la situación. «Los padres no están de acuerdo por el trato que se está dando a los menores, que no pueden estar tantas horas fuera de casa», dijo.

Sobre este asunto, Educación matizó que los horarios de salida de los autobuses, que se retrasan los martes y miércoles, dependen del horario escolar y no del transporte, ya que este es diferente para la ESO y el Bachillerato.

Roig puso énfasis en la necesidad de «ser eficaces en los servicios públicos pagados por toda la ciudadanía y aprovecharlos al máximo siempre que no se superen los tiempos legales, así como en el factor de solidaridad, ya que todos tienen derecho a tener transporte escolar», afirmó.

vía legal// Por su parte, Sánchez reiteró la intención del consistorio, en caso de que no solventen satisfactoriamente la situación en un breve plazo de tiempo, de «emprender acciones legales contra la Dirección Territorial de Educación a través de los Servicios Sociales, porque se está hablando de un problema que afecta a los menores», concluyó.