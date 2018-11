Educación asume finalmente el bus a Onda para la niña de Torrechiva

La Conselleria de Educación asumirá finalmente el coste del bus escolar de la niña de Torrechiva que estudia en un colegio de Onda que no le corresponde. Así lo anunció la madre de la menor, Cristina Amela, tras recibir este martes la llamada del director territorial, Robert Roig.

Un paso adelante que significa que la pequeña continuará estudiando en el colegio Pío XII y no deberá cambiar de centro educativo para que el Consell le cubra la prestación del transporte que la traslade hasta el colegio en el que cursa sus estudios.

Cabe recordar que esta decisión llega después de que la vecina de Torrechiva denunciara que la Conselleria le había prohibido a su hija usar el minibús que lleva a los alumnos de la comarca hasta Onda, pese a abonar el billete, porque la pequeña estudia en un centro que no le correspondía, según la orden dictada por el Consell Escolar Municipal de Onda, siguiendo la directriz de la inspectora educativa de la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento de Torrechiva, que preside el alcalde popular Esteban Salas, presentará la próxima semana al departamento que encabeza el conseller Vicent Marzà la solicitud por escrito de la creación de un aulario para el próximo curso con las firmas de, al menos, tres padres y madres, requisito mínimo para reclamar estas instalaciones en la localidad, tras el compromiso adquirido por Roig, como ya adelantó este periódico.

AGRADECIMIENTO // «Estoy muy contenta y agradecida, porque la niña va muy feliz a la escuela y no me parecía bien tener que cambiarla ahora, pero yo tampoco tenía como llevarla», manifestó la vecina de Torrechiva, madre soltera procedente de Barcelona, que llegó a esta pequeña localidad en el 2017 y que, tras consolidar su situación laboral, se trajo este verano a su hija menor.

Por su parte, el munícipe, que también mostró su satisfacción por el devenir en positivo de los acontecimientos, ya aseguró que pondrán a disposición de la Conselleria de Educación unas salas del propio consistorio para que haga las funciones del aulario durante el próximo curso y, más adelante, contemplan pedir ayudas «tanto a la Administración autonómica como a la provincial, para construir el edificio que albergue a los escolares de este municipio del Alto Mijares.

TRAMITACIÓN // «Una vez reciban el escrito del Ayuntamiento con la solicitud de creación del aulario escolar, nos han dicho desde la Conselleria que vendrán al pueblo para comprobar las instalaciones que se ofrecen desde el Ayuntamiento para esta infraestructura, con el fin de habilitarlas conforme a todos los requisitos que deben tener, con el fin de iniciar las actuaciones cuanto antes para que en septiembre manden a los maestros necesarios», concluyó esta vecina.