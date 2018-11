Educación da un paso al frente y cita a la madre de la escolar de Torrechiva

Tras la tormenta llega la calma. Apenas 24 horas después de que la madre de la escolar de Torrechiva denunciara que la Conselleria de Educación ha prohibido que su hija pueda utilizar el minibús contratado por la Generalitat que la acercaba a clase a un colegio de Onda porque no tiene la beca de transporte, «pese a pagar el billete», el departamento que encabeza Vicent Marzà dio ayer un paso al frente y cita para hoy a la vecina con el fin de llegar a un acuerdo por el bien de la menor.

«Estoy muy contenta. He pasado unos días horrorosos y espero que busquemos una solución entre todos», explicó Cristina Amela, que no pudo llevar a su hija al colegio, pues carece de vehículo. «Tengo el coche por arreglar y no puedo pasar la ITV, lo que me impide desplazar a la niña a Onda», aseguró. Una circunstancia que espera que se ataje tras el encuentro en Conselleria, una reunión en la que estarán presentes el responsable de transporte escolar de Castellón, la inspectora educativa de la zona de Onda y el propio director territorial de Castellón, Robert Roig.

POSITIVO // «Creo que es positivo que me den la oportunidad de defender mi postura porque yo no he pedido un colegio a la carta, simplemente considero que hay libertad de elección de centro en Onda y quiero lo mismo para mi hija», argumenta Almela, madre soltera procedente de Terrassa que en el 2017 llegó a Torrechiva y, tras consolidar su situación laboral, en verano se trajo a su niña, que estaba con los abuelos.

La mujer matriculó a su hija en el colegio Pío XII en vez de al Miralcamp, centro que Conselleria alega que le corresponde, tal y como determinó el Consell Escolar Municipal de Onda, con un informe de la inspección educativa. Por este motivo, le denegaron las becas de transporte y comedor, lo que la madre considera un agravio comparativo con el resto de escolares que viven en Torrechiva, donde no hay colegio. Hasta ahora, pagaba más de 24 euros a la semana para que la menor pudiera subir al minibús que lleva a los niños de la comarca a Onda y la dejara en el Pío XII, pero ayer ya no pudo acceder al vehículo. «Ojalá hoy reciba buenas noticias», concluyó Amela.