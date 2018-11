Educación investiga arengas contra los independentistas de una docente

La Conselleria de Educación investiga un audio que supuestamente recoge una conversación de una maestra de Plástica del instituto Leopoldo Querol de Vinaròs a dos alumnas de 14 años contra la independencia de Cataluña. En ella califica a los independentistas de «violentos» y habla de familias catalanas divididas «que ya no se reúnen en Navidad», despidos a trabajadores no nacionalistas, violencia independentista, y catalanes que emigran a otras comunidades porque no comparten ese ideario separatista.

En la grabación de audio, difundida en la cuenta de Twitter de CNICatalunya, la profesora hace referencia a los políticos presos y, al respecto, asegura que no son «pobrets». «Han promovido la violencia y eso está penado por el Código Penal y, automáticamente, ¿qué pasa? Ay pobrets; pobret el tío desgraciao al que le has quemado el coche, le has pegado bofetadas, has insultado... esos sí que son pobrets», se escucha.

Asimismo, la docente manifiesta que hay no nacionalistas «aislados en los trabajos», que sufren «bullying, despidos y cosas por el estilo». «Eso está pasando y eso ¿dónde lleva? A una reacción contraria de la leche en el momento que se puede, que es lo que hay. Y si a estos los dejas, en el momento que pillen un arma...», afirma.

Después de tener conocimiento de este tipo de declaraciones, fuentes de la Conselleria de Educación confirman que Inspección tiene previsto visitar el lunes el instituto de Vinaròs para comprobar los hechos, en qué contexto se produjeron y determinar si el audio está manipulado.

La supuesta maestra manifiesta a las dos estudiantes que «Cataluña no es un país, nunca lo ha sido ni lo será». Además de los argumentos propios de la profesora, en la grabación se puede escuchar como cuando las alumnas le rebaten que eso son chorradas, la profesora les asegura que «Cataluña es un problema muy gordo» porque ha creado «una brecha entre la población», concreta.

De hecho, uno de los puntos más controvertidos de la grabación viene después de que una de las jóvenes diga a la profesora que colgar estelades en el balcón es lo mismo que colgar banderas españolas, esta le rebate asegurándole que «no es lo mismo». «No es cierto. Tú vives en un país que se llama España, no Cataluña. Cataluña no es un país, nunca lo ha sido ni lo será. Ellos pueden decir lo que les salga de las narices, pero nunca ha sido un país, nunca, y no tiene historia para serlo. Era un condado, ahora ya son reino, nadie sabe cómo. La corona de Aragón eran tres reinos y un condado y el condado era el de Barcelona», les concreta. Y remata: «Los que ponen la bandera independentista es: yo, por encima de todo, quiero la independencia aunque mi vecino no la quiera».

Además de colgar la grabación del audio, la cuenta CNICatalunya subraya en un tuit que «la catalanofobia cotidianizada no aparece de la nada. Tiene unos orígenes muy terrenales, como el ejemplo de esta profesora de Plástica. Ni siquiera de Geografía, Historia o Ciencias Sociales».

Por su parte, la presidenta de Vox en la provincia, Llanos Massó, muestra su «apoyo» a la docente e insta al conseller de Educación, Vicent Marzà, a inspeccionar centros «donde hay adoctrinamiento catalán en Castellón».

Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con la dirección del instituto sin éxito.