Els Ports reclama más suministro de energía para facilitar la llegada de industrias

Els Ports es uno de los puntos de la provincia donde se produce más energía renovable a través de los parques eólicos radicados en la zona. Sin embargo, los ayuntamientos denuncian que Red Eléctrica Española (REE) no les permite acceder a la energía que generan estos parques, la cual se evacúa a través de la subestación que tiene REE en la partida de la masía Fraiximeno, en el término municipal de Morella.

Esta coyuntura supone un obstáculo para la llegada de proyectos industriales al interior.

Además, esta comarca cuenta con cinco líneas de transporte a tensión de 400 kV, con una alta capacidad de energía que permitiría la instalación de grandes compañías. Los alcaldes levantan la voz ante una demanda que es compartida por todos, más allá del color político de las formaciones que representan en sus consistorios.



Denuncia en Medi TV

El primer munícipe que denunció públicamente esta situación fue el de Sorita, José Ramón Guarch (PP), quien evidenció la problemática a través de las cámaras de Medi TV, en el programa La Panderola, que dirige Loles García: «Es lamentable que teniendo una subestación cercana con alto potencial no podamos acceder a esta energía». Guarch señaló el «perjuicio» que supone para estos pequeños pueblos no poder ofrecer a empresas la posibilidad de implantarse en esta parte del territorio: «Con la electricidad que tenemos a nuestra disposición, en el caso de que venga una firma importante no se le puede suministrar lo que demandan para su desarrollo».

Las quejas procedentes desde Sorita han sumado a otros municipios, algo que evidencia la comunión de los primeros ediles para mostrar sus quejas y clamar juntos por esta reclamación.

En este sentido, el de Morella, Rhamsés Ripollés (PSPV), señala que «es fundamental cambiar la normativa actual para que podamos acceder a estos recursos que tenemos». Asimismo, en el caso morellano, según recalca Ripollés, «estamos trabajando para facilitar proyectos empresariales de energías renovables».

En una línea similar apunta el popular Álvaro Ferrer, primer edil de Portell: «Toda reivindicación que ayude a progresar a la comarca de una u otra manera debe contar con el apoyo de todos los alcaldes».

Desde Olocau, el socialista Santiago Gazulla, manifiesta que «es muy importante modificar la norma para aprovechar lo generado o que otras empresas energéticas puedan evacuar energía a través de la subestación de Fraiximeno, ya que significaría un paso decisivo para el futuro de Els Ports».

Por su parte, los munícipes de formaciones independientes que, desde las últimas elecciones municipales, gobiernan en localidades de la zona también se unen a las demandas. En la Todolella, Claudio Guardiola, de Unidos por Todolella, explica que «es fundamental lograr una nueva reglamentación. Nosotros ultimamos la puesta en marcha de la firma El Pitalaero S.L. Si logramos incrementar la energía tendremos un aliciente más para que otras firmas, como lo está haciendo ahora Pamesa en nuestra población apuesten por instalarse aquí».

Desde Cinctorres su alcaldesa Mireia Mestre, de Agrupació per Cinctorres, también ensalza las posibilidades que tendría su localidad para atraer inversiones si se alcanzara un acuerdo con REE: «Disponemos de los terrenos del polígono industrial, es un espacio idóneo para que las empresas puedan desarrollar aquí su actividad. Contar con este importante plus de energía, sin duda, sería un reclamo para captar compañías».

Con todo, a los ayuntamientos de Els Ports ideas, planes de mejora e iniciativas no les faltan. Todo con un objetivo claro: mejorar las infraestructuras para que estas doten a la comarca y a sus vecinos de mejores servicios y con ello luchar contra la despoblación.