Los empadronados en Benicàssim compran 1.157 abonos para el FIB

La nueva organización del FIB vendió ayer 1.157 abonos a los vecinos empadronados en Benicàssim, apenas unos días después del primer lanzamiento de pases, como una medida de proximidad. Si en las últimas ediciones del certamen este reparto de tíquets se desarrollaba en las semanas previas al inicio del festival, ahora tiene lugar muchos meses antes.

Desde las 11.00 horas comenzaron a vender los primeros abonos a los residentes más previsores que aguardaban en la cola, que solo se formó al principio. Fue durante las dos primeras horas cuando más afluencia de personas se registró, según indicaron fuentes de la organización.

El trámite se realizó de forma física desde el interior del pabellón del polideportivo municipal Torre Sant Vicent, con más de una decena de miembros de la promotora, que distribuyeron los abonos con un trato cercano. Este aspecto también supone otro cambio, puesto que antes las distribuía personal del Ayuntamiento. Los pases generales se vendieron por un precio de 50 euros a todos aquellos que habían rellenado el formulario habilitado previamente por la organización del festival, y 110 el abono vip.

AL MEJOR PRECIO // De este forma, los residentes en Benicàssim pudieron adquirir entradas para los cuatro días del macroevento musical al mejor precio, que para el público general volaron el primer día. Pudieron comprar un máximo de dos por empadronado. La jornada se desarrolló con tranquilidad y sin grandes aglomeraciones, al ser la primera edición con esta serie de variaciones, aunque lejos de las cifras del Arenal, que vendió en octubre 8.017 pases a vecinos de Burriana.

El FIB dio a conocer las primeras confirmaciones del cartel para la 26º edición, que se celebrará del 16 al 19 de julio. Será el debut como organizadora de la promotora The Music Republic, la misma del Arenal o el Viña Rock de Villarrobledo. El cartel del nuevo festival conjugará la electrónica con el indie con los mejores pinchadiscos del mundo con bandas británicas, nacionales y estadounidenses. Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers son algunos de los confirmados.