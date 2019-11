Los empresarios avalan el cartel y nuevos abonos para reactivar el FIB

Empresarios de la hostelería y de servicios de Benicàssim confían en que los nuevos dueños del FIB refloten el festival con las acciones que están llevando a cabo para volver a posicionarlo en el ránking de los mejores certámenes, mientras que desde el Ayuntamiento consideran que «es un año de transición» tras el que habrá que «evaluar y valorar» si ha mantenido la repercusión «que siempre ha tenido para el municipio», como expuso la alcaldesa, Susana Marqués.

La estrategia de los hermanos Sánchez, de la promotora The Music Republic, la misma del Arenal Sound o el Viña Rock, ha sido, por el momento, una gran rebaja del precio de los primeros abonos, con un primer lanzamiento por 49 euros, y un cartel con unas primeras confirmaciones que están gustando, tanto de artistas como de pinchadiscos.

Muestra de esa buena aceptación es la venta, el jueves y en menos de tres horas, de más de 25.000 abonos, un récord en la historia del certamen, como ayer adelantó Mediterráneo.

Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería (Ehosbe), su presidente, Juan José Medina, también vocal de la otra agrupación del municipio (AETB), opina que con «estos precios, el cartel, aunque sea algo diferente a la esencia del FIB, junto con la profesionalidad en el sector de sus responsables, van a conseguir reflotarlo. Y lo importante, de momento, es eso. Ya habrá tiempo para ir mejorándolo», declara.

De diferente opinión es la alcaldesa Marqués, quien considera esencial que el evento «mantenga los estándares de calidad que nos convirtieron en pioneros en la organización de este tipo de macrofestivales».

una mala época / El veterano certámen indie de Benicàssim estaba de capa caída en los últimos años, registrando las cifras más bajas de asistentes, desde que entró en concurso de acreedores en el 2013 y en unos años en los que tuvieron que hacer frente a su deuda para sanear sus cuentas.

No obstante, para los empresarios no es tan importante el número de asistentes sino la repercusión económica que tendrá en el municipio, indica Medina. «Estamos a la expectativa de cómo irá la próxima edición (será la 26º). Apoyaremos siempre al FIB y cualquier evento de promoción turística. Y aunque en los últimos años no fue tan bien, sí hubo tiempos en los que aportó mucho a Benicàssim», añade.

ENCUENTRO // El tejido empresarial del municipio costerio está pendiente de poder reunirse con los nuevos promotores del macrofestival. «Somos conscientes de que tenían interés en ello. Y aprovecharemos para trasladarles nuestras inquietudes», dice. «Para nosotros es importante que no se centralice todo en la zona de acampada», indica Medina.

Por su parte, desde la Asociación de Comercio y Servicios de Benicàssim (Acoserbe), María Dolores Ferrando, opina que la nueva dirección ha empezado con buen pie con los comerciantes, porque han tenido el detalle de ofrecerles entradas a un precio asequible, de manera adelantada. «Esperamos tener más contactos con ellos para poder concretar acciones conjuntas, en beneficio de ambas partes», dice.