Una de las empresas renuncia a las obras del carril a la ermita

El PP de Vinaròs asegura que una parte de las obras del carril lúdico deportivo a la ermita sufrirá retrasos debido a que una de las empresas adjudicatarias ha solicitado anular el contrato y el Ayuntamiento ha iniciado el expediente para resolver este procedimiento. Se trata del lote 2 de este proyecto, el de mayor importe, ya que se licitó con un presupuesto de 1,2 millones de euros y finalmente se contrató por 776.238,41 euros a Tecyr Construcciones y Reparaciones SA. La intervención comprende el tramo que va desde el cruce de Dos Vilars hasta el puente.

El portavoz popular y candidato popular a la alcaldía, Juan Amat, explica que el alcalde, Enric Pla, ha iniciado la tramitación para cerrar el acuerdo, «probablemente, porque la mercantil no está en disposición de materializar el proyecto tal y como estaba concebido». Y lamenta que el equipo de gobierno no haya salido aún a informar de ello públicamente, «cosa que, por otra parte, no sorprende tras el oscurantismo del que han hecho gala durante toda la legislatura», comenta.

Según Amat, la compañía presentó escrito al consistorio con fecha 4 de enero solicitando la suspensión del pacto. «El equipo de gobierno no solo no dijo nada entonces, sino que, 10 días después, remitió una nota de prensa en la que el concejal de Ordenación del Territorio, Jan Valls, indicaba que los trabajos avanzaban a buen ritmo y que los atrasos del lote 2 se debían a motivos administrativos, pero que se preveía que las intervenciones comenzarían lo antes posible», critica.

«Es muy grave, pues no solo no se aclara a los ciudadanos lo que está pasando, sino que se les miente y los que lo hacen se llenan la boca hablando de transparencia. Es una mentira obscena por la que solicitamos la dimisión de Valls», indica Amat.

exigen explicaciones // El portavoz popular asegura que tampoco en las comisiones de Infraestratucturas informaron de esta renuncia y exige la comparecencia del tripartito para dar explicaciones. Las obras del carril lúdico deberían concluir, según los plazos establecidos, en junio.