ENTREVISTA | La alcaldesa de les Alqueries: «La Casa de la Cultura será una realidad para el próximo 2022»

La alcaldesa de les Alqueries, Esther Lara, reconoce que la pandemia no es una excusa para no seguir trabajando en la mejora de la localidad, de manera que ya están en marcha obras para mejorar calles y barrios, así como las dos áreas empresariales



-¿Cuáles son las prioridades para el municipio en este 2021?

-Hay que tener en cuenta que les Alqueries es un pueblo en el que la actividad asociacionista es muy importante y debemos lo que hoy somos a todas las asociaciones que han trabajado por nuestro municipio. Por eso mismo, que nuestros clubs y sociedades puedan recuperar su actividad, en unas condiciones óptimas, es primordial. Pero también es primordial que la vida comercial se mantenga. Al fin y al cabo lo que hace que un pueblo no sea más que un dormitorio, es la existencia de comercios y de empresas locales. Hemos trabajado mucho durante estos meses de crisis sanitaria con el fin de ayudar a las empresas locales y tenemos que seguir este camino en la medida de las posibilidades de un consistorio pequeño como el nuestro, que tiene ciertas limitaciones presupuestarias.



-La Casa de la Cultura y el edificio del Replà son dos proyectos que se arrastran desde hace décadas, pero siguen en ‘stand by’. ¿Hay alguna previsión al respecto?

-Es verdad que tal como están las cosas hoy en día, puede parecer que las actuaciones en la Casa de la Cultura y el Replà estén paradas, pero no es así. Hemos tenido conversaciones con la Conselleria para dar una solución gradual a la Casa de la Cultura, y nos encontramos a un paso de que la Generalitat licite la primera fase, que supondrá poner en marcha la biblioteca y adecuar el exterior. Es un compromiso que tomó el president Ximo Puig con les Alqueries y que sabemos que va a cumplir. Y en cuanto al Replà estaba prevista su apertura al público para el año pasado, pero con la pandemia se retrasaron las obras. Ahora mismo, ya están terminadas y estamos dotando al edificio de las instalaciones necesarias, como luz y alarma, para poder darle vida. Para este equipo de gobierno es muy importante darle valor a un elemento del patrimonio cultural y sentimental de les Alqueries que pronto podremos disfrutar.

-Casi en el ecuador de la legislatura, ¿cuáles son las prioridades para los próximos dos años?

-A pesar del último año vivido, marcado por la pandemia del covid-19, que esperamos finalice pronto, tenemos muchas cosas iniciadas importantes para el municipio. La principal, como ya he comentado antes, que el funcionamiento de la Casa de la Cultura sea una realidad ya en nuestro municipio. Pero, además, esperamos poder ver la calle Sant Jaume completamente urbanizada y uniendo el municipio de manera natural. Otra prioridad son los polígonos industriales, que cada día tienen mayor crecimiento y ocupación, lo que redunda en creación de empleo; por tanto, también se ha solicitado una subvención para poder hacer una conexión ciclopeatonal que facilite el acceso desde el municipio a las dos áreas empresariales.



-¿Qué medidas, en cuanto a políticas de empleo y servicios sociales, destaca para ayudar a los vecinos en esta crisis del covid-19?

-A nivel municipal, y con un presupuesto como el nuestro, no podemos llevar a cabo grandes medidas, pero lo que sí podemos hacer es escuchar a nuestros vecinos y vecinas y ver qué necesitan. En materia de servicios sociales, el Ayuntamiento estableció un servicio de compra para aquellas familias que no podían realizarla, por el motivo que fuera, por lo que nos hemos asegurado que quien de verdad lo ha necesitado, no se ha quedado sin lo más básico. En cuanto a las políticas de trabajo, nuestras opciones como Ayuntamiento son aún más reducidas, pero de nuevo el secreto es el mismo: escuchar a la gente. Hemos efectuado campañas para favorecer el comercio local y, además, también hemos implementado el programa de ayudas del plan Resistir, en colaboración con la Generalitat, de las que se benefician nuestros comercios y empresas.

-¿Qué actuaciones se han quedado en el tintero o ralentizado debido a la pandemia y quiere retomar en este 2021?

-La pandemia no nos puede servir de excusa para no seguir trabajando, aunque es obvio que no al ritmo habitual. A finales de año hicimos una reestructuración presupuestaria que nos permite hacer pequeñas actuaciones, como la mejora de caminos rurales, adecuación del parque y patio de la guardería municipal, acondicionamiento de la accesibilidad de la Casa de la Música i la Dansa, baños accesibles en el hogar de los jubilados, instalación de cámaras de seguridad nuevas en todos los edificios, un parque de calistenia o acciones de asfaltado en el Pany dels Borillos, entre otras.

EN LA INTIMIDAD «Hacer deporte me despeja y me da amistades»

-¿Qué fue lo más difícil durante el confinamiento?

- La verdad es que el aislamiento social fue complicado, pero gracias a la tecnología lo he podido llevar bien. Lo más difícil fue asumir y entender lo que estaba pasando; ver como mucha gente perdía su trabajo de hoy para mañana y, lo que es más duro, ver como vecinos perdían la vida completamente solos, sin poder tener un final humanizado. Y todo, observándolo desde la impotencia de no poder hacer nada.



- ¿Qué es lo que más le gusta de pasar tiempo con la familia?

- Ahora más que nunca, cuando podemos compartir tiempo con los nuestros es cuando realmente vivimos. El 2020 nos ha hecho ver que la vida puede cambiar radicalmente de un momento a otro, pero que siempre tendremos un lugar al que acudir y en el que estar bien; y ese lugar es la familia.



-¿Qué método usa para liberar el estrés o la carga de trabajo?

- Siempre he hecho deporte y me sirve para despejarme, pero también para hacer muy buenas amistades. Pese a las dificultades, he intentado mantener la actividad física en la medida de lo posible.



-¿Qué le pide a este 2021?

-- Pese a ser consciente del peligro de caer en el tópico, le pido salud y que acabe esta pesadilla que estamos viviendo.