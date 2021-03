ENTREVISTA | La alcaldesa de les Coves de Vinromà: "Mejorar la seguridad de la entrada sur es una prioridad"

Tras tres años en la alcaldía de les Coves de Vinromà, bajo las siglas del PSPV-PSOE, y uno como no adscrita, Mònica Nos arrasó en las elecciones del 2019, pero con la marca de la formación Més per les Coves de Vinromà. Su objetivo: gobernar para todos.

--Casi en el ecuador de la legislatura y tras un año conviviendo con la pandemia del covid-19, ¿cuál ha sido el momento más complejo de gestionar como alcaldesa?

--El inicio de la pandemia fue uno de los momentos más complicados debido a que desconocíamos totalmente la situación en la que nos estábamos viendo envueltos. El primer paso que dimos fue asegurarnos que los mayores tuvieran acceso a los productos básicos, como eran la alimentación y las medicinas. Para ello, desde el Ayuntamiento pusimos en marcha un servicio de entregas y recogidas personalizadas a cada uno de los vecinos que necesitaban la ayuda. Lo más importante, para que esta propuesta tuviera éxito, consistía en asegurarnos que los mayores conocieran y confiaran en las personas que les realizaban el servicio. De esa forma, todo vecino de avanzada edad se sentía seguro y acompañado en todo momento. Así como al principio fue uno de los momentos más desconcertantes y difíciles, también he de decir que, con el tiempo, el agradecimiento de nuestros mayores con el personal del consistorio, por haber llevado a cabo esa prestación, fue enorme.

--¿Qué cosas se han quedado en el tintero o ralentizado debido a la pandemia del covid-19 y quieren recuperar este 2021?

--Afortunadamente, ninguna de las actuaciones previstas se quedaron en el tintero. Hubo ralentización en un momento dado, debido al confinamiento domiciliario, pero se terminaron dentro de los plazos estipulados. Entre ellas, están las obras correspondientes al primer premio del Concurso de Regeneración Urbana (CRU) del Camí Nou, la pasarela de acceso al polideportivo o las obras de rehabilitación de la Casa Señorial. A causa de la anulación de todos los actos de pública concurrencia, el presupuesto dedicado a esas actividades lo invertimos en la rehabilitación urgente de los lavaderos de la Font de Company, los cuales habían sufrido daños muy importantes debido a las últimas lluvias.

Un municipio como el nuestro, con pocos recursos, requiere la proximidad de las administraciones

--¿Cuáles son las prioridades para el municipio en este 2021?

--En estos momentos tan excepcionales, como los que estamos viviendo, la prioridad vendrá impuesta por la evolución de la pandemia. Tenemos que estar preparados, una vez más, para dar respuesta a las necesidades básicas y excepcionales de la población. Ser resolutivos a todos los niveles. Si hablamos de prioridades concretas, una de ellas es mejorar la seguridad y accesibilidad de la entrada sur del municipio y el acceso al polígono Tres Cantons. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando conjuntamente con Conselleria para ejecutar las obras de la rotonda del acceso sur. Por otro lado, tal y como ya estaba previsto, acabamos de poner en marcha el concurso de proyectos del Casal Jove y el gimnasio municipal. Es una oportunidad para todos aquellos arquitectos de la provincia que quieran implicarse en un proyecto local y llevarlo a cabo.

--¿Qué necesita un municipio de interior como les Coves de otras administraciones como la Diputación, la Generalitat o el Gobierno?

--Un municipio de interior como el nuestro, con pocos recursos, necesita proximidad de las administraciones. En el caso de la Diputación, requerimos de ella asesoramiento y financiación directa personalizada para autogestionar los recursos. De la Generalitat, deslocalización empresarial para frenar la despoblación. Y del Gobierno central, finalizar la conexión con la autovía y abastecer y mejorar infraestructuras. En cualquier caso, si hablamos de administraciones, yo añadiría la europea, porque como municipio de menos de 2.000 habitantes, necesitamos ayudas para desarrollar proyectos tecnológicos relacionados con medio ambiente, cambio climático y energías renovables.

Necesitamos ayuda de Europa para impulsar proyectos tecnológicos sobre energías renovables

--A falta de dos años para las elecciones municipales, ¿cuáles son las prioridades en este periodo?

--Nos hemos marcado como prioridades seguir invirtiendo en ofrecer cada uno de los servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, tan importantes como infraestructuras y seguridad ciudadana. En cuanto a los posibles emprendedores, queremos ofrecerles las mejores condiciones de estabilidad económica en nuestro entorno rural para que puedan desarrollar sus proyectos. El medio ambiente y las energías renovables ocupan una posición prioritaria en nuestro programa, por eso, apoyaremos todas las iniciativas que vayan en esa dirección. La empresa LM Wind Power es un claro ejemplo. Debemos hacer un esfuerzo para que la sociedad priorice el bien común.

«Tener hobbies me ayuda mucho contra el estrés»

--¿Qué fue lo más difícil durante el confinamiento?

--La reorganización diaria de los trabajadores del Ayuntamiento, según las necesidades cambiantes, fue todo un reto. Esas semanas, cuando la población no podía moverse de sus casas, los empleados municipales estuvieron más al pie del cañón que nunca para dar cobertura a servicios esenciales.



--¿Qué es lo que más le gusta de pasar tiempo con la familia?

--Precisamente eso, tener tiempo para ellos, indistintamente de para qué. En estos casi seis años ha sido muy difícil poder disfrutar de la privacidad.



-¿Qué método usa para liberar el estrés o la carga de trabajo?

--Siempre he tenido muchos hobbies y eso me ha ayudado en momentos de mucho estrés. Soy bastante manitas, me encanta el bricolaje y la restauración de muebles antiguos. Probablemente, es de las aficiones que me hace estar más concentrada en lo que hago, evadiéndome así mentalmente. Al aire libre, disfruto del mundo del motor, tanto en moto como en ATV (quad) y de largas caminatas en silencio por el término municipal de les Coves. Por la noche, no hay mejor terapia que un buen libro. Vivir otras historias a través de la lectura es siempre una buena elección.



--Un deseo para este 2021...

--Salud, evidentemente.