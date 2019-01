El escenario de la gala de reinas estará en la calle Sant Francesc

El Ayuntamiento hizo ayer efectivo el acuerdo con la empresa Brial Vinaròs Plaza para la cesión de los terrenos donde está prevista la celebración de la gala de reinas del Carnaval 2019, evento que tendrá lugar el 23 de febrero. Se trata de una parcela en la parte sur de la calle Sant Francesc. Desde el consistorio y la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) valoran positivamente que tenga una forma rectangular y cuente con una superficie prácticamente idéntica a la del antiguo campo de fútbol del Cervol, escenario durante los últimos años, pero donde debe construirse el nuevo colegio Jaume I.

FÁCIL APARCAMIENTO // De hecho, el equipo de gobierno considera que la localización es buena por su fácil acceso, ya que está situada al lado de una amplia avenida y dispone de plazas de estacionamiento a su alrededor. El edil de Obras y Servicios, Guillem Alsina, estuvo ayer con la firma propietaria viendo el solar e indicó que deberá ser nivelado y adecentado para el importante evento después de la celebración de la fiesta del patrón, Sant Sebastià.

La gala de reinas será presentada por el actor vinarocense Anthony Senén y en el mismo escenario se celebrará, un día después, un triple concierto.

Por otro lado, la COC convoca a todas las comparsas hoy mismo para que voten si quieren que los desfiles del último fin de semana se desarrollen en un circuito abierto o cerrado. El inicio o el recorrido no son todavía definitivos y no son el objeto de la encuesta, sino tan solo si prefieren celebrarlo como el año pasado o volverlo a diseñar como en ediciones anteriores. Algunas entidades, como la No en Volem Cap, han optado por que sean sus socios los que elijan en su conjunto la propuesta mediante un sondeo y la opción que obtenga más apoyos será la que defenderán en la asamblea extraordinaria.

Este año, el Carnaval de Vinaròs se celebrará desde el 16 de febrero hasta el 4 de marzo.