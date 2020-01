«Espero que este sea un año para los buenos momentos»

María Gonell Esteve ha vivido las fiestas y tradiciones de Almassora desde bien pequeña. Integrante de la agrupación Els Lluïsos de Almassora, su madre fue dama de las fiestas de la localidad y su padre es uno de los integrantes de la peña Pirula. Un currículum festivo y de arraigo a las costumbre y tradiciones almazorenses que la joven, que estudia doble grado de Magisterio de Educación Infantil y Primaria en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castelló y que cumplirá 19 años el próximo septiembre, pondrá el broche al ostentar el cargo de reina del año 2020.

--¿Cómo recibiste la noticia de tu elección para este cometido?

--Cuando vinieron a mi casa los responsables del Ayuntamiento y de la Junta Local de Fiestas yo creía que iban a proponerme ser dama, pero al decirme si quería ser la reina no supe ni qué contestar. Pero al ver que tenía esa oportunidad dije que sí. Mi madre, Sarín Esteve, ya fue dama y ella me ha inculcado la ilusión.

--¿Te ha dado algún consejo tu madre para afrontar el cargo?

--Me ha dicho lo que me dice todo el mundo y que no es otra cosa que disfrute al máximo y que aproveche mucho este año, que pasa muy rápido. En mi familia están todos muy contentos.

--¿Qué esperas de tu año como reina de tu ciudad?

--Espero que sea un año lleno de buenos momentos, que compartiré con mi corte de honor, que espero conocer en breve, y disfrutarlo con las personas que están a mi alrededor. Nada más conocerse la noticia, me llamó Nuria Alcalde, la reina del pasado año 2019, estuve hablando con ella de su experiencia y me dio su apoyo para lo que necesitara.

--Recibirás la banda que te acreditará como reina de las fiestas el próximo mayo. ¿Qué actos crees que vivirás de forma especial como máxima representante?

--Precisamente, mi presentación oficial como reina de los festejos de Almassora es el día que más espero, porque marca el inicio de esta inolvidable experiencia. Pero también será bonito el día de Santa Quitèria, en el que rendimos honores a nuestra patrona.

--¿Cómo has vivido las celebraciones festivas hasta ahora?

--Tengo una peña con mis amigas, en la que somos siete integrantes. Pero, además, mi padre es miembro de La Pirula y con ellos he vivido las fiestas y las tardes de toros. Me gustan los bous al carrer y este año me hace especial ilusión ver este espectáculo desde el balcón del antiguo ayuntamiento, como siempre hacen la reina y damas de la localidad.

--A tus 18 años eres una joven involucrada en la vida cultural y social de Almassora...

--Sí, desde niña he participado en el traslado de Santa Quitèria vestida con el traje de labradora y formo parte de la congregación de Els Lluïsos de Almassora. Mi abuela nos apuntó a mí y a mis familiares cuando éramos pequeños y con ellos participo en las tradiciones y actos que se llevan a cabo en el pueblo.

--Para que te conozca más la gente. ¿Cuáles son las aficiones de la reina del 2020?

--Estoy estudiando doble grado de Magisterio de Educación Infantil y Primaria. Me gusta salir con mis amigos y también dedicarle tiempo a Els Lluïsos.

--¿Cómo ves Almassora?

--Creo que actualmente hay muchísimas actividades de todo tipo, de manera que se está fomentando que los jóvenes almazorenses se queden en el municipio.