Un fotógrafo retrata Morella como nunca la habías visto

El secreto de un buen caldo o de una buena paella, junto con la mano del cocinero que lo prepara, está en los ingredientes. Pues con la fotografía podríamos decir que pasa más de lo mismo. Cuando se junta un fotógrafo como Rafa Ruiz, premiado en certámenes internacionales por su buen hacer con la cámara, con una espectacular ‘modelo’ como es su localidad natal, Morella, el resultado no puede ser malo.

Esta combinación es la que podemos disfrutar con la imagen que acompaña esta información, tomada hace escasos días desde el aire. “Me levanté y vi que el pueblo estaba cubierto por la niebla, así que fui a un mirador y volé el dron para inmortalizar Morella cubierta de niebla”, recuerda Rafa, un joven de 30 años que ha dedicado los últimos seis a la fotografía, afición que se ha convertido actualmente en su profesión, especializado en astrofotografía y ‘time lapse’.

Precisamente en esta última técnica responde a su último trabajo, en el que se puede ver cómo se pudre una sandía. Un llamativo vídeo compuesto a través de fotografías que el protagonista pasa a explicar de la siguiente forma: “La técnica se basa en acelerar el tiempo. Es decir, lo que suceda durante horas, días, semanas o meses, concentrarlo en pocos segundos o minutos. La sandía en cuestión estuvo 153 horas en el mismo sitio, casi una semana; al principio estaba perfecta, recién comprada, pero cada cuarto de hora se hacía una fotografía para ver cómo quedaba completamente podrida”. Para que el resultado sea el que se muestra a continuación, Rafa Ruiz confirma que “hay que capturar sin interrupción, durante el día y la noche, para ello necesitas una cámara fija y un temporizador para que el resultado sea el deseado”.

Otra técnica en la que está introduciéndose este artista de la imagen es la cámara lenta, para retratar un hecho que suceda en fracciones de segundo, como el aleteo de un insecto o el impacto de una bala en una manzana: “Es lo contrario del ‘time-lapse’ y sirve para ver al detalle procesos que suceden tan rápidamente que son imperceptibles para el ojo humano”.

Este es precisamente el campo que más le motiva, “capturar cosas que con el ojo desnudo no se puedan ver como galaxias, nebulosas…”. De hecho, hace escasamente un año consiguió el segundo puesto en el premio Insight Investment Astronomy Photographer of the year, en la gala celebrada en los Royal Museums Greenwich de Londres, que lo acredita como el segundo mejor astrofotógrafo del mundo en la categoría Our moon con la imagen que se puede ver a continuación.

En resumen, Rafa Ruiz o @fotografiadeloinvisible, como se le conoce en redes sociales y en Internet, es todo un artista que no deja de asombrar con sus instantáneas. Desde las más terrenales como son las de Morella hasta las de las galaxias más lejanas. Casi nada.