Las fuertes rachas de viento tumban fallas en Benicarló

Las fuertes rachas de viento que se registraron ayer en Benicarló tuvieron consecuencias adversas para las agrupaciones falleras de la localidad. Más de un monumento sufrió el azote de las inclemencias meteorológicas y, en algunos casos, llegó a tumbarlos al suelo.

La falla Amics del Foc fue la que se llevó la peor parte. La construcción principal no pudo soportar la intensidad del aire (cerca de 50 km/h) y se precipitó a la calzada. A pesar de lo aparatoso del incidente, no hubo heridos y la situación se resolvió gracias a la rápida intervención del presidente de la entidad y, a la sazón, artista fallero, Carlos Sevilla, quien, con la ayuda de miembros de la comisión, repuso el montaje a su estado original. Culminada la fugaz plantà, los eventuales restauradores procedieron a asegurar la creación colocando sacos de arena en la base y comprobaron, con alivio, que los elementos que la integran no presentaban desperfectos irreparables y solo precisaron ligeros retoques.

En L’Embut, uno de los pájaros que coronaban la hermosa testa de la figura central salió volando y fue a aterrizar sobre un grupo de ninots en forma de naipe. Su accidentado, que no inesperado vuelo, dejó desconchones en la pintura y figuras mal paradas.

En Els Conquistadors que, si bien aguantó estoicamente el ventarrón, la bandera que enarbola y corona la estructura se quebró por el mástil y tuvieron que aplicarse para arreglarla.

Retraso

A pesar de que la plantà estaba bastante avanzada y la mayoría de agrupaciones habían levantado los monumentos grandes, casi todos los colectivos prefirieron retrasar la instalación de los infantiles y bajar el ritmo, a la espera de que amainase el viento, un visitante muy incómodo y no deseado que suele ser un habitual de las fiestas josefinas.

Así las cosas, las 13 agrupaciones tuvieron que hacer frente a una larga madrugada de desazón y desasosiego, ante el inminente paso, la mañana de hoy, del jurado calificador de la Junta Central Fallera, que será el encargado de evaluar aspectos como, entre otros, el acabado y dirimir qué conjuntos son los mejores.

A las 20.00 horas de este jueves, la ciudadanía ha sido convocada en el pabellón polideportivo, donde se hará público el veredicto del jurado y se entregarán los premios a las fallas ganadoras para encarar los días centrales.