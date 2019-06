Galí da un ultimátum a Compromís para pactar o abrirá la puerta a Cs

O Compromís rebaja sus «exageradas» pretensiones o comenzará a hablar con Ciudadanos. Es el ultimátum que da a la formación nacionalista la alcaldesa de Almassora y líder local del PSPV-PSOE, Merche Galí, después de ver cómo las negociaciones para tratar de llegar a un pacto siguen enquistadas. Según explica, la última reunión tuvo lugar ayer jueves, entre la propia munícipe y el número 3 de Compromís, el exedil Roger Beltrán, quien le hizo llegar a la socialista una nueva oferta de pacto, consensuada en la asamblea de Compromís del miércoles. Sin embargo, las posturas continúan sin acercarse.

Galí nunca ha ocultado su interés por llegar a un acuerdo para no gobernar en solitario y garantizar la «estabilidad» de la legislatura, pero las «desproporcionadas» pretensiones de Compromís hacen que ya tenga en cuenta otras opciones. El principal punto de distensión entre ambos partidos está en el reparto de tenencias y la figura de los asesores. Según la primera edila, su anterior socio de gobierno pide asumir dos de las siete tenencias de alcaldía y contar con un asesor por cada tres concejales, en caso de llegar a un pacto. «Tienen una percepción distorsionada de la realidad. Nosotros hemos cedido y hemos sido generosos para alcanzar un acuerdo. Si ellos no son capaces de modular su propuesta y renunciar, no entrarán en el equipo de gobierno», sentencia Galí, quien advierte que una nueva oferta en esa línea supondría «un bloqueo absoluto».

25% del gobierno

La líder de Compromís, Susanna Nicolau, pone en valor que son «el 25% del gobierno», ya que en un hipotético pacto, tendrían tres de los 12 ediles del ejecutivo. «Merecemos ocupar dos de las siete tenencias», reivindica, a la vez que considera que con «más voluntad» por parte del PSPV podrían llegar a un acuerdo, el cual ve cada día «menos probable».