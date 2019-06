Galí gobernará en minoría tras no lograr pactar con Compromís

La socialista Merche Galí será investida hoy, a partir de las 12.00 horas, como alcaldesa de Almassora y revalidará el gobierno municipal, esta vez en minoría, después de no lograr un acuerdo con Compromís. «Las posturas estaban muy enrocadas, su última propuesta suponía volver al principio, de modo que ante esa situación sin salida, teníamos que paralizar y repensar el trato», indica la propia Galí.

La munícipe, que nunca ha ocultado su predisposición de repetir pacto con los nacionalistas para garantizar la «estabilidad», confía en poder «reconducir» la situación a medida que avance la legislatura, y, por ello, no cierra puertas. «Las exigencias de Compromís eran desproporcionadas, no podíamos repetir la misma estructura de gobierno que hace cuatro años, porque los votos no han pedido eso», dijo.