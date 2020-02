Galí pedirá una nueva reunión con Sanidad para recuperar el Pío XII de Almassora

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, pedirá un nuevo encuentro a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para atajar la reducción de especialidades médicas que ha sufrido el centro sanitario integrado Pío XII desde su puesta en marcha en el año 2011, con siete consultas al inicio.

«Contactaremos de nuevo y solicitaremos una reunión para que atiendan las peticiones y doten el centro como es necesario», respondió la munícipe al Consell, después de que desde el gobierno autonómico aseguraran al diario Mediterráneo que «en ningún caso se ha producido un recorte en la asistencia en el centro».

«La realidad es que se creó un centro con siete especialidades que ahora no existen», añadió la primera edila sobre la situación. «Podemos entender que haya problemas de personal, pero no que no se recuperen unos servicios necesarios para Almassora y usados por los vecinos», contestó.

Además, Galí aprovechará para trasladar también otras reivindicaciones, como la ampliación de la apertura de la instalación también en horario de tarde, ya que ahora solo ofrece servicio durante las mañanas laborables.

SOPORTE / Mientras, los vecinos continúan recabando apoyos. En los últimos días se han sumado más de una treintena de nuevos establecimientos comerciales y hoteleros locales a la recogida de firmas, que supera con creces el millar. También apoyan la iniciativa organizaciones sociales como la Asociación de Vecinos Botànic o la AMPA del CEIP Errando Vilar, además del colegio Santa Quitèria.

«Muchas personas nos han mostrado su soporte y han pedido colaborar en la queja», explicó Manoli Valenzuela, impulsora de la iniciativa. Además, estudian también solicitar una reunión a la administración.