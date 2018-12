García: «Nules cumple con todas las normativas estatales»

Nules cumple con todas las normativas estatales y sus obligaciones financieras y la economía del Ayuntamiento están saneadas». Así de tajante se mostró ayer el alcalde, David García, quien salió a la palestra para defender su gestión al frente de la Concejalía de Hacienda, tras las últimas polémicas por el Plan Económico Financiero (PEF), que podía poner en riesgo la aprobación del presupuesto del 2019.

El munícipe sacó pecho y recordó que el consistorio que preside «es el menos endeudado de las poblaciones con más de 10.000 habitantes de la provincia, según datos del Ministerio de Hacienda». «Al inicio de la legislatura el débito se situaba por encima del 31% y cerraremos el actual ejercicio alrededor del 10%, con una previsión de que a finales del próximo año esté en cifras cercanas al 7%», afirmó García.

El primer edil se escudó en las últimas actuaciones realizadas en materia económica y financiera. Sobre los problemas surgidos, recordó que la Administración local debe cumplir con la Regla del Gasto, de manera que, para asegurar el cumplimiento de la norma, debe realizar un Plan Económico Financiero, que se aprobó en julio con las medidas a adoptar en el ciclo del 2018-2019.

EXPLICACIONES // «Hubo un error técnico, que está demostrado, al subir esta previsión en la plataforma gubernamental, una circunstancia que el interventor no comunicó y fue en septiembre, con la incorporación del nuevo técnico, cuando nos enteramos que no habíamos cumplido esta obligación. Se detalló con un informe esta cuestión y el Ministerio nos envió una carta como contestación, pero no era un anuncio de intervención como se ha comentado», explicó el alcalde.

Con todo ello, David García lamentó que «se haya querido aprovechar este asunto para tergiversar la realidad y desinformar a la población --en clara referencia a los comunicados del PSPV, su socio en el gobierno--. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que la gestión económica siga siendo positiva».

De hecho, el responsable municipal avanzó que subsanarán la Regla del Gasto, gracias a aprobar el PEF en julio, aunque existan unas previsiones que indican que ejecutar las cuentas podría significar incumplir los límites económicos en 843.515,38 euros.